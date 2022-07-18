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تكنولوجيا وعلوم

على واتساب أو إنستغرام.. كيف تمنع الآخرين من رؤية اتصالك بالإنترنت؟

Lebanon 24
18-07-2022 | 02:00
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إذا كنت تحب الخصوصية لدرجة أنك تريد ألا يرى أحد أنك متصل بالإنترنت وتفتح تطبيقات المراسلة، فإن هذا أصبح ممكناً من خلال بعض الإعدادات البسيطة التي تمنع الآخرين من رؤية أنك متصل بالإنترنت، سواء للحفاظ على خصوصيتك، أو لتجنب ملاحقتك بالرسائل والاتصالات لأنك "متصل بالإنترنت".
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لكن تذكر؛ إذا كنت لا تريد أن يرى الآخرون حالة اتصالك بالتطبيق، أو إن كنت قرأت رسائلهم أم لا، لن تتمكن أيضاً في المقابل من رؤية حالة اتصالهم بالتطبيق أو معرفة إن كانوا استلموا رسائلك وقرؤوها أم لا. قد يكون ذلك المقابل معقولاً بالنسبة لك في مقابل عدم معرفة الآخرين لحالة اتصالك واستعدادك للمحادثة أو الاتصال حالياً.

كيف تمنع الآخرين من رؤية اتصالك بالإنترنت
إخفاء اتصالك بالإنترنت على واتساب

في التطبيق الهاتفي، انقر على الإعدادات (iOS)، أو النقاط الثلاث أعلى يمين الشاشة ثم الإعدادات (أندرويد)، ثم اختر الحساب، والخصوصية، وآخر اتصال. 

ستجد 4 خيارات، وهي تشرح نفسها بوضوح: الجميع، وجهات الاتصال فقط، وجهات الاتصال باستثناء، ولا أحد. 


يمكنك اختيار مشاركة حالة اتصالك مع عدد معين من الأشخاص (ومعرفة حالة اتصالهم بالتطبيق في المقابل)، من خلال اختيار الخيار "جهات الاتصال باستثناء"، كما شرح موقع Alphr.

إخفاء اتصالك بالإنترنت على تليغرام

إذا كنت تستخدم تطبيق Telegram، من التطبيق الهاتفي، توجه إلى الإعدادات بالنقر على الخطوط الثلاثة أعلى يسار شاشة قائمة المحادثات الرئيسية. 

اختر الخصوصية والحماية، ثم اعثر على خيار آخر رؤية واتصال: الخيارات المتاحة هي الجميع، وجهات الاتصال، ولا أحد، ويمكنك أيضاً استخدام خيار "عدم المشاركة أبداً مع" بالأسفل إذا كنت تريد اختيار شخص أو مجموعة معينة من الأشخاص لا تريد لهم رؤية حالة اتصالك الحالية.


إخفاء اتصالك بالإنترنت على ماسنجر

من قائمة المحادثات الرئيسية في تطبيق Facebook Messenger على هاتفك، انقر على صورة الملف الشخصي (أعلى اليسار)، ثم اختر الحالة النشطة: ستحصل على زر تبديل بسيط لـ"العرض عندما أكون نشطاً" يمكنك تشغيله أو إيقافه. 

ينطبق ذلك على كل الأجهزة التي تقوم بتثبيت واستخدام تطبيقي Facebook وFacebook Messenger عليها، ولن يؤثر على قدرتك على مراسلة الأشخاص الآخرين أو فعل أي شيء آخر على منصة Facebook.

إخفاء اتصالك بالإنترنت على إنستغرام

مثل التطبيقات الأخرى التي تديرها Facebook (أو Meta الآن)، تعرض منصة Instagram حالة اتصالك وزمن آخر نشاط لك بشكل افتراضي. 

لتغيير ذلك، انقر على صورة الملف الشخصي في التطبيق الهاتفي (أسفل اليمين)، ثم الخطوط الثلاثة (أعلى اليمين)، ثم الإعدادات والخصوصية: اختر حالة النشاط وقم بتعيين مفتاح تبديل عرض حالة النشاط إلى إخفاء حالتك الحالية، وسيبدو ذلك تماماً مثلما ما هو عليه في تطبيق Facebook Messenger.
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