QR المطاعم وغيرها... هذا ما يجب أن تعرفه عنه

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لا بد أنك اشتريت يوماً ما منتجاً يحمل على غلافه رمز QR، وهو المربع الصغير المملوء برسوم ونقاط متفرقة مُعدة بدقة وعناية كبيرة، أو أنك شاهدته في الإعلانات أو المجلات أو حتى عبر الإنترنت، خاصة عند محاولة تشغيل حساب واتساب مثلاً من هاتفك الذكي إلى حاسوبك الشخصي.نظراً إلى أن رموز QR أصبحت شائعة ومُستخدمة على نطاق واسع في الدول العربية وحول العالم، فقد يتساءل البعض ما هي تلك الأكواد، وكيف تعمل الرموز الغامضة فيها، وما الفارق بينها وبين الـ Barcode المُستخدم عند شراء المنتجات في الأسواق؟رمز الاستجابة السريعة أو "Quick Respond" بالإنجليزية هو عبارة عن رمز شريطي من اللون الأسود والأبيض في شكل مربع ثنائي الأبعاد، يمكن قراءته بواسطة الهواتف الذكية.يتم تخزين المعلومات التي يمكن استخدامها لإجراء مكالمة أو إرسال رسالة/ بريد إلكتروني، أو فتح موقع ويب، أو حتى إعادة التوجيه إلى موقع محدد من خلال قراءة تلك الأكواد عبر كاميرات أجهزة الهاتف الذكية.يمكن لرمز الاستجابة السريعة تخزين ما يصل إلى 4296 حرفاً أو 7089 رقماً في رمز واحد، أو مربع واحد من الرموز، ما يجعلها قابلة للاحتفاظ بكميات كبيرة من المحتوى، وتسهّل الوصول إليه بسرعة.تم اختراع رموز QR لأول مرة عام 1994، من قبل الشركة اليابانية Denso Waves، وكان ذلك لغرض تتبع المركبات أثناء التصنيع لوحدة من سيارات تويوتا.منذ ذلك الحين، أصبحت الأكواد مستخدمة في كافة التخصصات، لكن مع سهولة تصنيعها وإعدادها في الأعوام الأخيرة تزامناً مع احتلال الإنترنت كافة الخدمات والمجالات، أصبحت خياراً أكثر عملية وسهولة وباتت مُستخدمة على نطاق واسع.يعمل رمز QR أو الاستجابة السريعة بطريقة مشابهة لتلك الخاصة بالباركود أو "Barcode" المعروف في المتاجر والمحلات حول العالم.فهو عبارة عن صورة يمكن مسحها آلياً ويمكن قراءتها بواسطة الهواتف الذكية، إما عبر الكاميرا الأصلية أو تطبيقات خارجية أخرى.يحتوي كل رمز QR على حزمة من البيانات الصغيرة التي تأتي على شكل نقاط تحتوي على جزء معين من المعلومات.وعندما يتم توجيه الهاتف الذكي إلى رمز الاستجابة السريعة QR، فإنه يعرض معلومات المستخدم التي يمكن فهمها بسهولة والتوجُّه إليها بسرعة فائقة عبر الهاتف.رموز QR الثابتة مجانية، في حين أن رموز الاستجابة السريعة الديناميكية أو الثابتة عند الاستخدام ليست كذلك. وعادة لا يمكنك التمييز بين أكواد QR الديناميكية وأكواد QR الثابتة من حيث المظهر.ومع ذلك، تختلف الوظيفة بينهما بشكل كبير.لكي يعمل رمز الاستجابة السريعة كرمز ديناميكي، يتم تعيين عنوان رابط URL قصير لرمز، ويتم إنشاء صفحات مقصودة منفصلة بناءً على الوقت والموقع والجهاز المراد استخدامه.تعيد هذه الرموز توجيه المستخدم إلى صفحات مقصودة مختلفة بناءً على البروتوكول الذي حدده المستخدم في لوحة تحكم منشئ رموز QR الديناميكي.يمكنك الحصول على الكثير من المعلومات بسهولة عن طريق تصوير مربع واحد، وبالتالي فهذه هي أبرز وأهم استخدامات أكواد الاستجابة السريعة.كذلك يمكنك تصميم كارتك الشخصي ووضع معلوماتك عليه عن طريق QR Code، فلا يضطر الشخص لحمل المعلومات على كروت طيلة الوقت، بل يكون كل ما عليه فعله هو تسليط كاميرا الهاتف الذكي على الكارت حتى يحتفظ بكل بياناتك على الجهاز.كما أن هناك بعض المجلات والمواقع التي بدأت بوضع رمز الاستجابة السريعة على بعض صفحاتها، وحتى في المتاجر والجامعات والمدارس، وإذا قمت بقراءتها بجهازك ستعطيك موقع مقالة أو فيديو أو أي ميديا تريد تلك الجهة توجيهك إليها بسرعة.تُستخدم الأكواد أيضاً في الدعاية والإعلانات، أو لمعرفة أماكن معينة على الخريطة عن طريق برامج تعتمد على كود QR.في حالة رموز QR الديناميكية، لا يوجد عمر محدود للمسح الضوئي ولا تنتهي صلاحيتها. ومع ذلك، تنتهي صلاحية رموز QR الثابتة، ما يجعلها غير فعالة لاحقاً.عندما تنتهي صلاحية رمز الاستجابة السريعة الثابت، فلن يعيد توجيه المستخدم إلى صفحة ويب مقصودة أو لخاصية معينة، ما يلغي الغرض الكامل من رمز الاستجابة السريعة.تنتهي صلاحية رموز QR الديناميكية أيضاً. ومع ذلك يمكن تهيئتها للإشارة إلى وجهة أخرى بمجرد انتهاء وظيفتها المحددة.وبالتالي فهي قابلة للتحرير والاسترجاع، ويمكن استخدامها لأغراض متعددة دون انتهاء الصلاحية.