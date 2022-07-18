عندما تسافر... كيف تستخدم هاتفك دون ان تتكلف كثيرا؟

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إذا كنت بصدد السفر، يمكنك تحميل تطبيق للاتصال بأفراد عائلتك في الوطن مجانا وشراء البيانات المحلية بتكلفة أقل والتهرب من الرسوم وتكاليف خدمة التجوال الدولي.ومع عودة السفر الدولي، أصبح الاهتمام الوثيق بالتأخيرات المحتملة والمتطلبات الصحية المتغيرة حقيقة جديدة لأولئك الذين يقررون السفر إلى الخارج، وهو ما يتطلب توفر خدمة اتصال بشكل دائم طوال الرحلة.وفي تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) قدمت الكاتبة نيكول نغوين أهم النصائح التي يمكن اتباعها لاستخدام هاتفك أثناء السفر إلى الخارج.الرسوم الثابتةمن الشائع أن تفرض شركات الاتصالات رسوما للسفر الدولي، ولدى شركات الاتصالات قواعد مختلفة بشأن قواعد الاستخدام لتفعيل الخدمة، لذلك ننصحك قبل الإقلاع بتعطيل بيانات الاتصال في الإعدادات الموجودة على جهازك إن كنت لا ترغب في تكبد رسوم إضافية باستخدامك غير المقصود للبيانات الخلوية.ونظرا لأنك قد تظل قادرا على تلقي الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية، والتي تفرض بعض شركات الجوال رسوما عليها، فمن الأكثر أمانا تشغيل وضع الطائرة والاكتفاء باستخدام شبكة "واي فاي".وتعرض بعض شركات الاتصالات خدمة جواز السفر للاتصال الدولي بمبالغ معينة، وتبدأ باقتطاع الرسوم في حالة إجراء مكالمة أو تلقيها، أو إرسال رسالة نصية أو استخدام أي بيانات.وهناك شركات دولية تعمل في أكثر من بلد، تسمح لعملائها في الدول الموجودة فيها باستخدام خدمة التجوال الدولي بدون دفع رسوم إضافية.حلول لتجنب مكالمات باهظة الثمنهناك خطوات يمكنك اتخاذها لتجنب إجراء مكالمات هاتفية باهظة الثمن، وتعد تطبيقات الاتصال المجانية مثل "واتساب" (Whatsapp) و"فايس تايم"(Facetime) الصوتية جيدة للبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء في الخارج.ومن أجل الاتصال بالخطوط الأرضية عبر البيانات أو شبكة "واي فاي" ستحتاج إلى استخدام خدمة الهاتف القائمة على الإنترنت، ويمكنك استخدام هذه التطبيقات لإجراء أو استقبال المكالمات والرسائل النصية.وتجدر الإشارة إلى أن خدمة الهاتف عبر الإنترنت لا يمكن استخدامها عادةً لإجراء مكالمات الطوارئ، وأن بعض البنوك لا تدعم هذه التطبيقات.بعد تنزيل التطبيق، ولتجنب استخدام الشبكة الخلوية للمكالمات، افتح التطبيق ثم انقر فوق رمز القائمة، وانتقل إلى الإعدادات ثم اختر "إجراء واستقبال المكالمات" ثم "تفضيل شبكة واي فاي وبيانات الجوال". (تأكد من إيقاف تشغيل خدمة تجوال البيانات على هاتفك لتجنب الرسوم).ويمكن استخدام تطبيق سكايب (Skype) الذي تمتلكه شركة مايكروسوفت، حيث يمكنك الحصول على 10 أرقام سكايب محلية في 25 دولة مقابل 6.50 دولارات شهريًا أو 52 دولارًا سنويًا، وعادة ما يكون هذا أقل تكلفة من الحصول على بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) المحلية.شريحة محلية مسبقة الدفعفي العديد من البلدان، يمكنك دخول أي متجر لشركة الجوال وشراء بطاقة وحدة تعريف المشترك بثمن قليل والتي تمنحك رقمًا محليًّا، وبيانات تكفيك لعدد معين من الأيام، وغالبًا ما تحتوي المطارات على أكشاك خلوية، مما يتيح لك التمتع بالخدمة مباشرة بعد عبور الجمارك.تحتاج أولا إلى التأكد من أن هاتفك مفتوح، فبعض شركات الاتصال تقوم بغلق هواتفها وقصرها على شريحتها، مما يعني أن الهاتف لا يعمل إلا على شبكة الاتصالات الخاصة بتلك الشركة. لذلك أدخل بطاقة وحدة تعريف المشترك من شركة اتصالات أخرى، وإذا أظهر لك جهازك أن "البطاقة غير مدعومة" فهذا يعني أنه مقفل، وفي هذه الحالة تحتاج إلى مطالبة مشغل شبكة الجوال بإلغاء قفل الجهاز أو التسجيل للتمتع بخطة دولية مع مزود الخدمة الخاص بك.للمسافرين بشكل متكرر وفترات طويلةإذا كنت تسافر بشكل متواصل أو تخطط للبقاء خارج البلاد لفترة طويلة وترغب في استخدام رقمك المحلي، فيمكنك اختيار خطة أو شركة اتصال ملائمة للسفر."غوغل في" (Google Fi) شركة توفّر تغطية دولية بأكثر من 200 دولة في كل من خطة الدفع الفوري (20 دولارا شهريا بالإضافة إلى 10 دولارات للغيغابايت) وخطط البيانات غير المحدودة (65 دولارا في الشهر) ومثل معظم شركات الاتصالات، تصبح التكلفة أقل كلما أضفت المزيد من الخطوط.عادة ما يكون التمتع بخدمات الاتصال أسهل وأفضل على هواتف أندرويد، إذ لا يمكن أن تجري أجهزة آيفون مكالمات "واي فاي" من خلال تطبيق "غوغل في"."الجزيرة"