علماء يتلقون تدفقاً غامضاً لذبذبات من مجرة ​​تبعد نحو مليار سنة ضوئية... ماذا تشبه؟

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اكتشف علماء الفلك تدفقاً غامضاً لذبذبات الراديو، بنمط يشبه نبضات القلب، صادر من مجرة تبعد نحو مليار سنة ضوئية، بحسب ما قالته صحيفة The Times البريطانية.التُقِط التدفق الراديوي السريع، المسمى FRB 20191221A، على التلسكوب اللاسلكي Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment الموجود في مرصد دومينيون الراديوي للفيزياء الفلكية بمقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا، لكن سبب التدفق والمجرة التي يأتي منها غير معروفين.اكتشف علماء الفلك الذين استخدموا التلسكوب الكندي هذه الإشارة الراديوية في عام 2019 ونشروا للتو نتائجهم في مجلة Nature. وقال الفريق إنَّ الأمر غير معتاد، لأنه استمر نحو ثلاث ثوانٍ، أي أطول بألف مرة من المعتاد.