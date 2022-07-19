8 تطبيقات "خطيرة" في أندرويد.. يجب إزالتها فورا!

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حذر الباحث الفرنسي Maxime Ingrao مستخدمي الهواتف الذكية بنظام أندرويد من 8 تطبيقات ضارة، وبينما لحسن الحظ، حذفت جوجل هذه التطبيقات من متجر Play، ستظل هذه التطبيقات موجودة على الهواتف الذكية للمستخدمين الذين قاموا بتنزيلها.وأيضًا، لا تزال إصدارات APK من هذه التطبيقات متاحة على جوجل، كما يقول الباحث Ingrao إنه للترويج للتطبيقات، يقوم المحتالون بإنشاء العديد من صفحات فيس بوك وتشغيل الإعلانات على Facebook و Instagram للترويج لها، وفيما يلي أسماء تطبيقات أندرويد الثمانية هذه والتي يجب عليك حذفها من هواتفك الآن.- محرر فيديو Vlog Starيحتوي تطبيق Vlogging على أكثر من مليون تنزيل.-Creative 3D Launcherهذا تطبيق واجهة مستخدم يعد بمنح الشاشة الرئيسية لهاتفك الذكي مظهرًا ثلاثي الأبعاد يحتوي على أكثر من مليون تنزيل.- Funny Cameraكما يوحي الاسم ، فإن تطبيق Funny Camera الذي يوفر مرشحات للكاميرا، لديها أكثر من 500000 عملية تنزيل.- Wow Beauty Cameraهذا تطبيق كاميرا آخر يوفر مرشحات تجميل، لديها أكثر من 100،000 عملية تنزيل.Gif Emoji Keyboardهذا هو تطبيق لوحة مفاتيح مع Gif emojis، لديها أكثر من 100،000 عملية تنزيل.Razer Keyboard & Themeتطبيق لوحة مفاتيح خطير آخر، يدعي أنه يمنح المستخدمين مظهرًا مخصصًا باستخدام لوحة المفاتيح باستخدام Gif emojis. لديها أكثر من 100،000 عملية تنزيل.Freeglow Camera 1.0.0Freeglow Camera هو تطبيق تصوير مجاني. لديها أكثر من 5000 تنزيل.Coco camera v1.1يضيف تطبيق Coco camera ذكريات قديمة إلى الصور الموجودة في هاتفك الذكي. لديها أكثر من 1000 تنزيل.