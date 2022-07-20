3 حيل بسيطة لزيادة عمر بطارية هاتفك!

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إذا كنت تعاني من نفاذ شحن iPhone باستمرار ، فهناك بعض الحيل التي تحتاج إلى معرفتها، حيث يمكن أن تساعد هذه الحيل أي شخص يعاني من مشكلة عمر بطارية سيئ.توجه إلى تطبيق الإعدادات ، ثم قم بالتمرير لأسفل إلى قسم البطارية.اضغط عليه ثم اختر خيار Battery Health.بمجرد دخولك إلى قسم Battery Health ، سترى بعض القراءات المختلفة.الأول هو "السعة القصوى" ، والتي يتم سردها كنسبة مئوية.يخبرك هذا بالنسبة المئوية الدقيقة لشحن بطاريات iPhone الخاصة بك، مقارنةً بالوقت الذي كانت فيه جديدة.والثاني هو تقييم قدرة أداء بطاريتك، والذي يتيح لك معرفة ما إذا كانت بطاريتك تعمل بشكل فعال أم لا.بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في عمر البطارية، فإن النسبة المئوية مهمة.تعتبر البطارية "بالية" إذا كانت أقل من 80٪، مما يعني أن الوقت قد حان لترقية البطارية.ستصل عادةً إلى هذه النقطة بعد تنفيذ 500 عملية شحن كاملة - الأمر الذي سيستغرق معظم المستخدمين أقل من عامين.إذا كنت لا تزال في فترة الضمان، فيمكنك المطالبة باستبدال البطارية مجانًا في متجر Apple. سيتعين على كل شخص آخر دفع رسوم.سيؤدي وضع الطاقة المنخفضة إلى إيقاف تشغيل بعض الميزات المتعطشة للطاقة على هاتفك.للأسف، قد يعني ذلك أن بعض التطبيقات والأدوات والميزات على هاتفك لن تعمل بعد الآن - مؤقتًا، على أي حال.توضح Apple: "عند تشغيل وضع الطاقة المنخفضة، سيستمر iPhone الخاص بك لفترة أطول قبل أن تحتاج إلى شحنه، ولكن قد تستغرق بعض الميزات وقتًا أطول للتحديث أو الإكمال"."أيضًا، قد لا تعمل بعض المهام حتى تقوم بإيقاف تشغيل وضع الطاقة المنخفضة، أو حتى تشحن جهاز iPhone بنسبة 80٪ أو أعلى."لتشغيل وضع الطاقة المنخفضة، انتقل إلى الإعدادات> البطارية وقم بتبديل المفتاح في الأعلى.يعد إغلاق تطبيقات iPhone باستمرار مضيعة للوقت - وقد يؤدي في الواقع إلى الإضرار بجهازك.تقول Apple إنه لا يجب أن تهتم إلا إذا تم تجميد أحد التطبيقات.أوضحت شركة Apple: "عندما تظهر التطبيقات المستخدمة مؤخرًا ، لا يتم فتح التطبيقات ، ولكنها في وضع الاستعداد لمساعدتك على التنقل والقيام بمهام متعددة".جزء من المشكلة هو أنه من المغري التفكير في تشغيل التطبيقات الموجودة في "الرف الدائري".لكن تم تجميدها بالفعل بواسطة جهاز iPhone الخاص بك ، لذا فهي لا تستنزف الموارد أثناء قيامك بأشياء أخرى.إن الاضطرار إلى إعادة تشغيل التطبيقات تمامًا بعد إبعادها بعيدًا يمتص عمرًا أطول للبطارية.أيضًا، كلما زاد الضغط على بطاريتك، زادت سرعة تدهورها بمرور الوقت.وسيستغرق هذا التطبيق وقتًا أطول لإعادة التشغيل.إنه مثل تحميل جهاز تلفزيون من وضع الاستعداد، مقابل إعادة تشغيل الهاتف تمامًا.