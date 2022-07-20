Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مع عودة إنتشار كورونا... كيف تحمي سيارتك من العدوى؟

Lebanon 24
20-07-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-972855-637938963071280007.jpg
Doc-P-972855-637938963071280007.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منذ انتشار فيروس كورونا الناس أصبح أكثر وعيًا بالنظافة من أي وقت مضى، وعلى الرغم من أن الفيروس التاجي ينتقل من شخص لآخر، إلا أنه يمكن أن يعيش أيضًا على أسطح أكثر صلابة، ما يعني أنه يجب تنظيف أي مناطق تلامسها جيدًا.
Advertisement
 
وتعد السيارة واحدة من ضمن الأماكن التي يمكن أن يتواجد بها الفيروس لذلك نوضح لك في السطور التالية طريقة تنظيفها وحماية أسرتك.

أين يجب أن أبدأ التنظيف؟

من الأفضل أن تفكر أولًا في أكثر المناطق التي يتم لمسها في السيارة، كعجلة القيادة، وذراع ناقل الحركة، وفرملة اليد وأدوات التحكم في الاستريو ومساند الذراعين على كلا الجانبين.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أخذ الجزء الخارجي من السيارة أيضًا في الاعتبار، فمن المحتمل أن تكون مقابض الأبواب نقاط هامة.

الجزء الخارجي من السيارة

من الأفضل استخدام منتجات التنظيف الخارجية المعتادة للسيارة، وننصحك بمجرد الانتهاء من تنظيف السيارة بالطريقة المعتادة بتنظف المقابض وجميع الأماكن الخاجية التي تلمسها كثيرا باستخدام الرذاذ المطهر أو مناديل مضادة للبكتيريا من أجل حماية مضاعفة.

تنظيف الأسطح

يمكنك استخدام البخاخات المطهرة، وإذا لم تكن في متناول اليد، فيمكنك استخدام صابون اليدين التقليدي وخلطه بالماء، أو التطهير بالكلور المخفف بالماء، إذا كنت قلقًا من أن حدوث ضرر في منطقة معينة من السيارة، فابدأ أولًا بمساحة صغيرة جداً للتأكد من أنها لن تسبب أي ضرر أولاً.

حيث يكمن الهدف هنا في تنظيف المناطق بالمعنى التقليدي قبل الانتهاء باستخدام مناديل أو رذاذ مضاد للبكتيريا، فبذلك تقوم بتنظيف مزدوج.

مقاعد السيارة

من الأفضل استخدام المنظفات المصممة خصيصًا للأقمشة على المقاعد والمفروشات، حيث تم تصميمها لتكون لطيفة على النسيج، واحذر الفرك الشديد لأنه بتسبب في تلف القماش، وفقاً لـ motors .

الزجاج والبلاستيك

هناك الكثير من المنتجات المنظفة المصممة خصيصًا للبلاستيك الصلب والزجاج، ولكن إذا لم تكن متوفرة، يمكنك تستخدام بخاخات تنظيف الزجاج التقليدية، فهي تعمل بشكل جيد على النوافذ والمرايا والأضواء الداخلية.

المناديل المبللة أو البخاخات المضادة للبكتيريا

إذا كان في متناول يدك الحصول على مناديل مبللة معقمة، فاستخدمها لمسحة أخيرة على الأجزاء الداخلية للسيارة، وإذا لم تتمكن من الحصول على المناديل استخدم منظف تقليدي متعدد الأغراض.

هذا يعطيها مرة أخيرة للتأكد من أنها نظيفة قدر الإمكان. أوه، وإذا لم يكن لديك مناديل في متناول اليد، فيمكن استخدام رذاذ عادي متعدد الأغراض، فقط ضع كمية صغيرة على منشفة ورقية نظيفة واستخدمها لمسح المناطق التي تحتاج إليها.

اغسل يديك

بعد القيام بكل هذا، من الأهمية بمكان أن تغسل يديك مرة أخرى جيدًا وبشكل صحيح، وسيضمن هذا أنه إذا تم نقل أي شيء إلى يديك، فسيتم غسله على الفور، وإذا كنت ترتدي قفازات، فضعها في الغسالة على الفور أو ضعها في سلة المهملات إذا كانت تستخدم لمرة واحدة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:00 | 2022-07-20
05:00 | 2022-07-20
02:00 | 2022-07-20
23:00 | 2022-07-19
16:00 | 2022-07-19
14:00 | 2022-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website