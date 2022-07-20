نتفلكس تجرب "تقنية جديدة" لمنع مشاركة كلمات السر

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تختبر "نتفليكس" طريقة جديدة لمعالجة مشكلة مشاركة كلمات السر بين المشتركين، في خطوة ترجح رفع أسعار الاشتراك للمستخدمين الإضافيين.ويجري الاختبار في الأرجنتين والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس وجمهورية الدومينيكان، بحسب موقع The Verge التقني.وتنص صفحة دعم "نتفليكس" في هندوراس بوضوح على أن الاختبار سيطالب المستخدمين بدفع رسوم إضافية إذا استخدموا حسابا على تلفزيون أو جهاز متصل بالتلفزيون في موقع خارج منزلهم الأساسي لأكثر من أسبوعين.وسيكلف كل منزل إضافي 219 بيزو إضافي شهريا لكل منزل في الأرجنتين (1.17 دولار أميركي)، و2.99 دولار في أي مكان آخر.ووفقا لنتفليكس، في مناطق الاختبار، تحتوي حسابات المشتركين على "منزل" أساسي واحد حيث يمكنهم الوصول إلى الخدمة عبر أي أجهزة في المنزل، بالإضافة إلى السفر واستخدام المنصة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المحمولة في مكان آخر دون اتخاذ خطوة إضافية.وسيسمح الاختبار للمستخدمين بشراء "منازل" إضافية، يختارون إضافتها أو تخطيها لاستخدام الخدمة على شاشات التلفزيون.إضافة منزل إضافيبدءا من 22 أغسطس 2022، عند تسجيل الدخول إلى "نتفليكس" على تلفزيون خارج منزلك، سترى خيار إضافة المنزل الإضافي مقابل رسوم إضافية شهريا.إذا كنت ستستخدم هذا التلفزيون لفترة محدودة فقط، فيمكنك مشاهدة "نتفليكس" لمدة تصل إلى أسبوعين دون أي رسوم إضافية طالما لم يتم استخدام حسابك مسبقا في هذا الموقع.بعد ذلك الوقت، سيتم حظر التلفزيون ما لم تقم بإضافة الصفحة الرئيسية الإضافية.تتناول صفحات الدعم أيضا المزيد من التفاصيل حول كيفية تحديد المنصة لـ "المنزل"، والذي يتم تعريفه على أنه "موقع فعلي حيث يمكنك استخدام نتفليكس على أي من أجهزتك".وتستخدم الشركة معلومات مثل عناوين "IP" ومعرّفات الأجهزة ونشاط الحساب لتحديد المنزل.وأعلنت "نتفليكس" لأول مرة أنها ستختبر طرقا لفرض رسوم على مشاركة كلمة المرور، في مارس الماضي، بعد أسابيع قليلة فقط من إعلانها عن زيادات في الأسعار للعملاء الأميركيين.وتعمل "نتفليكس" أيضا على خيار اشتراك مدعوم بالإعلانات، وفي الأسبوع الماضي فقط، قالت إنها ستدخل في شراكة مع "مايكروسوفت" لتشغيل إعلاناتها.