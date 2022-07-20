"أحجية" لـ"سامسونغ" ... ماذا ستطرح الشهر المقبل؟

طرحت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية "أحجية" طريفة عن إعلانها العام المقبل بشأن أجهزتها الجديدة.
وتكشف الأحجية التي طرحها حساب "سامسونغ موبايل" على "تويتر"، ويتطلب لحلها مطابقة شبكة من الحروف مع الألوان المقابلة لها، عن موعد الإعلان عن حدث "Unpacked" القادم، والذي سيكون في 10 آب المقبل.
ويتماشى التوقيت مع تسريب متداول لما ستكشف عنه "سامسونغ" في ذلك التاريخ، وهو الإعلان عن هواتفها الجديدة القابلة للطي، وهي "غلاكسي زد فولد 4" و"غلاكسي زد فليب 4".
كما سيشمل الحدث إزاحة الستار عن ساعات "غلاكسي واتش 5" و"واتش 5 برو" المكسوة بمادة التيتانيوم.