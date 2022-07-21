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تكنولوجيا وعلوم
من بين أجمل سيارات الدفع الرباعي... تعرفوا إلى "Blazer EV" الجديدة من "شفروليه"
Lebanon 24
21-07-2022
|
11:00
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كشفت شفروليه عن سيارة Blazer EV الجديدة التي صنفها الكثير من الخبراء من بين أجمل سيارات الدفع الرباعي والأكثرها تطورا من النواحي التقنية.
وحصلت السيارة الجديدة على هيكل مدروس وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، حتى سقفها من الخلف حصل على انحناءات مميزة لزيادة الانسيابية، كما انفردت بتصميم إضاءتها الأمامية التي تظهر فيها علامة شفروليه المضيئة وسط خط ينير كامل عرض الواجهة.
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وداخليا صممت هذه السيارة لتلبي أحدث المعايير التقنية في المركبات الحديثة، وحصلت على شاشة بمقاس 11 بوصة قبالة السائق، ووضعت بجانبها شاشة لمسية متطورة بمقاس 17.7 بوصة، أما المقود فزود بمؤشر خاص لإظهار معدل استهلاك الوقود.
وجهزت السيارة بعجلات مميزة بمقاسات تتراوح ما بين 19 و21 إنشا، وسقف بانورامي كبير، وأنظمة فرامل وتعليق متطورة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية خلفية، وتقنيات للتحكم بها عن بعد عبر الهاتف الذكي.
وستطرحها شفروليه بمحركات كهربائية قوية صديقة للبيئة بعزم يصل إلى 565 حصانا، وبطاريات تكفيها لقطع مسافات تتراوح ما بين 398 و515 كلم بالشحنة الواحدة.
(روسيا اليوم)
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