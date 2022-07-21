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تكنولوجيا وعلوم

"iPhone 14" سيحصل على ميزات لم تشهدها هواتف "آبل" من قبل... ما هي؟

Lebanon 24
21-07-2022 | 14:00
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ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن هاتف iPhone 14 سيحصل على ميزات لم تشهدها هواتف آيفون من قبل.

وتبعا لإيما ماك كولين مديرة الخدمات الفنية في GlobalData فإن "بعض نماذج هواتف iPhone 14 القادمة قد تخلو من الفتحات التقليدية لشرائح SIM التقليدية المخصصة للاتصال مع الشبكات الخلوية، وسيستعاض عنها بتقنيات eSIM التي توفر اتصالا مباشرا مع الشبكات".
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وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى أن هواتف iPhone 14 ستحصل على شاشات عالية الدقة، ترددها سيصل إلى 120 هيرتزا، كما ستعود لها تقنية Touch ID لكن مستشعرها سيكون مدمجا أسفل الشاشة على الأغلب، أما المساحة المخصصة للكاميرا الأمامية وحساسات الضوء على الشاشة فستصبح أصغر مما هي عليه في iPhone 13 .

ومن جهته توقع الصحفي الشهير مارك غورمان "أن هواتف آيفون التي ستطرح خريف العام الجاري ستأتي بميزة Always On Display، وهي الميزة المستعملة في هواتف سامسونغ وبعض هواتف أندرويد منذ عدة سنوات، ويمكن من خلالها أن تظهر شاشة الهاتف الوقت والتاريخ وحالة البطارية وبعض المعلومات الأخرى عندما يكون الهاتف مقفلا".

وأشار غورمان  إلى أن " الميزة ستأتي في هواتف iPhone 14 Pro و Pro Max فقط، والمجهزة بمعالجات A16 وشاشات AMOLED المزودة بتقنية أكسيد الكريستالات منخفضة الحرارة (LTPO).".

وتبين الصور المسربة للهواتف المنتظرة أن تصميمها الخارجي يشبه إلى حد كبير تصميم هواتف iPhone 13  باستثناء الفتحات الموجودة أعلى الشاشة.
 
 
(روسيا اليوم)
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