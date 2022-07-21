Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أقدم مجرة في الكون... هذا ما رصده "جيمس ويب"

Lebanon 24
21-07-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-973419-637940228939082788.jpg
Doc-P-973419-637940228939082788.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتشف تلسكوب "جيمس ويب" التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" مجرة عمرها 13.5 مليار عام، مما يجعلها الأقدم في الكون حتى الآن.


وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المجرة، المسماة GLASS-z13 (GN-z13)، تشكلت بعد 300 مليون سنة من "الانفجار العظيم"، الذي حدث قبل 13.8 مليار سنة.
Advertisement

وكانت المجرة حاملة الرقم القياسي السابق هي GN-z11، وقد جرى اكتشافها بواسطة تلسكوب هابل في عام 2015، ويعود تاريخها إلى 400 مليون سنة بعد "ولادة الكون"، وتبدو مثل بقعة حمراء بقلب أبيض.

وذكر المصدر أن المجرة GLASS-z13 تم العثور عليها باستخدام أداة كاميرا الأشعة تحت الحمراء (NIRCam)، القادرة على اكتشاف الضوء القادم من أقدم النجوم والمجرات.
 
ويستخدم تلسكوب "جيمس ويب" نطاقا واسعا من ضوء الأشعة تحت الحمراء "لرؤية الزمن الماضي"، حسب "ديلي ميل"، ويتم ذلك من خلال تحليل الوقت الذي يستغرقه الضوء للانتقال عبر الفضاء.

ووجد علماء في مركز هارفارد وسميثسونيان للفيزياء الفلكية في ماساتشوستس أن قطر "GN-z13" يبلغ نحو 1600 سنة ضوئية، مما يجعلها "مجرة صغيرة جدا"، مقارنة مع مجرتنا، درب التبانة، التي يناهز قطرها الـ100 ألف سنة ضوئية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2022-07-21
11:00 | 2022-07-21
08:00 | 2022-07-21
05:00 | 2022-07-21
02:00 | 2022-07-21
23:45 | 2022-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website