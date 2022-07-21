أقدم مجرة في الكون... هذا ما رصده "جيمس ويب"

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اكتشف تلسكوب "جيمس ويب" التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" مجرة عمرها 13.5 مليار عام، مما يجعلها الأقدم في الكون حتى الآن.وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المجرة، المسماة GLASS-z13 (GN-z13)، تشكلت بعد 300 مليون سنة من "الانفجار العظيم"، الذي حدث قبل 13.8 مليار سنة.وكانت المجرة حاملة الرقم القياسي السابق هي GN-z11، وقد جرى اكتشافها بواسطة تلسكوب هابل في عام 2015، ويعود تاريخها إلى 400 مليون سنة بعد "ولادة الكون"، وتبدو مثل بقعة حمراء بقلب أبيض.وذكر المصدر أن المجرة GLASS-z13 تم العثور عليها باستخدام أداة كاميرا الأشعة تحت الحمراء (NIRCam)، القادرة على اكتشاف الضوء القادم من أقدم النجوم والمجرات.