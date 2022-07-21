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تكنولوجيا وعلوم

هل تعرفون "ديدي"؟... غرامة بقيمة 1.2 مليار دولار!

Lebanon 24
21-07-2022 | 23:00
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فرضت هيئة مراقبة الإنترنت في الصين الخميس غرامة على شركة ديدي غلوبال لخدمات النقل التشاركي بأكثر من 8 مليارات يوان (1.2 مليار دولار) بعد تحقيق في ممارسات الأمن السيبراني للشركة.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية في بيان إن التحقيق خلص إلى انتهاك ديدي قانون أمن الشبكات وقانون أمن البيانات وقانون حماية المعلومات الشخصية في الصين.
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وفي بيان منفصل، قالت الإدارة الغرامة إن "العمليات غير القانونية" التي قاما بها ديدي تسببت في مخاطر  "خطيرة" على الأمن القومي، مما أثر على البنية التحتية للمعلومات وأمن البيانات في البلاد.

قالت الإدارة إن رئيس مجلس إدارة شركة ديدي، تشنغ وي، والرئيس جان ليو، تم تغريمهما مليون يوان (148 ألف دولار) لكل منهما، حيث تم تحميلهما المسؤولية عن انتهاكات الشركة.

جاء في البيان أن ”انتهاكات ديدي للقوانين واللوائح خطيرة، وفي ضوء مراجعة أمن الشبكة، توجب فرض عقوبات قوية بحقها".

وأشار إلى أن ديدي جمعت بشكل غير قانوني ما يقرب من 12 مليون لقطة شاشة و107 ملايين معلومة من بيانات التعرف على الوجه للركاب وأكثر من 167 مليون سجل لبيانات الموقع، إضافة إلى معلومات أخرى.

وبدأت انتهاكات الشركة للمرة الأولى في حزيران 2015.   قالت ديدي في بيان نُشر على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ويبو إنها قبلت القرار "بترحاب".

وأضافت: ”سوف نأخذ هذا على أنه تحذير، وسنواصل إيلاء اهتمام متساو لكل من الأمن والتنمية"، مؤكدة أنها ستعمل من أجل التنمية ”الآمنة والصحية والمستدامة" لأعمالها.

يأتي القرار بعد أكثر من عام من إعلان ديدي إدراج أسهمها في بورصة نيويورك في حزيران 2021.
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