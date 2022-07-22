Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هذا التصرّف يتسبب في هدر مساحة تخزين آيفون.. ما هو؟

Lebanon 24
22-07-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-973560-637940682680410349.jpg
Doc-P-973560-637940682680410349.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية ما وصفته بـ"الخطأ الفادح"، الذي يرتكبه مستخدمو هواتف آيفون، والذي يتسبب لهم في هدر مساحة تخزين كبيرة.
 
وأوضح المصدر أن العديد من المستخدمين يهدرون الكثير من مساحة التخزين دون أن يشعروا، مما يجعلهم يلجؤون إلى الدفع مقابل المزيد من مساحة التخزين السحابية الاحتياطية أو حذف صورهم وفيديوهاتهم الثمينة وفقا لسكاي نيوز عربية.
Advertisement
 
ويتعلق الخطأ بـ"التطبيقات المنسية"، التي يقوم المستخدم بتحميلها ولا يستخدمها إلا نادرا، مما يعني استغلالها لسعة التخزين دون الاستفادة منها.
 
وقالت "ذا صن" إن هناك حلا بسيطا لهذا النوع من التطبيقات، وذلك من خلال خاصية "Offload Unused Apps"، التي تظهر في إعدادات هاتفك.
 
وتقوم هذه الميزة بإزالة التطبيقات التي لا تستخدمها بانتظام، لكنها في نفس الوقت تعمل على حفظ محتوياتك ومعطياتك الشخصية الموجودة داخلها.
 
وأضافت: "بعد إزالة التطبيقات، يجري الاحتفاظ بالبيانات على مساحة التخزين السحابية، هذا يعني أنه بإمكانك إعادة استخدامها مرة أخرى بكل سهولة".
 
واختبرت "ذا صن" هذه الميزة، فاستطاعت تحرير 38 جيجا بايت من سعة التخزين.
 
ويقول المتخصصون إن هذه الميزة تضرب عصفورين بحجرة واحدة، إذ يستفيد المستخدم من مساحة التخزين التي كانت مستغلة دون فائدة، كما أنه يحتفظ بمعطياته كما هي.
 
(اليوم السابع)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
05:51 | 2022-07-22
05:51 | 2022-07-22
05:00 | 2022-07-22
05:00 | 2022-07-22
09:20 | 2021-12-04
06:45 | 2022-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website