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تكنولوجيا وعلوم
هاتف نوكيا "الذي لا يقهر" يعود الى الأسواق!
Lebanon 24
22-07-2022
|
08:00
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أعلنت شركة نوكيا إعادة تصنيع وإحياء أيقونتها «نوكيا 8210» من جديد، بعد عملية تطوير ليحمل اسم جديد «8210 4G»، حيث يتميز الهاتف المحمول الجديد بتطورات تواكب التكنولوجيا المستخدمة في الهواتف المحمولة حاليا.
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هاتف نوكيا 8210 «قديمًا» والذي اشتهر بين المستخدمين بـ«الكوبرا» يعود مرة أخرى،وفق ما أوضحت الشركة الفنلندية، قائلة: إن هاتفها الجوال الجديد ينبض بداخله المعالج Unisoc T107 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 48 ميجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 ميجابايت.
عملت نوكيا على تجهيز الهاتف في نسخته الجديدة 8210 4G بشاشة QVGA قياس 2.8 بوصة، وكاميرا تعمل بدقة ووضوح 0.3 ميجابيكسل، ويتوفر الهاتف المحمول 8210 4G الجديد بألوان عصرية، هي الأحمر، الأزرق والرملي «الأصفر الفاتح»، بسعر يبلغ نحو 80 يورو أي ما يقدر بـ1520 جنيه مصري.
يشار إلى أن «نوكيا»، هي شركة فنلندية متخصصة في الاتصالات والتكنولوجيا، مقرها الرئيسي إسبو في فنلندا، تعد من أكبر الشركات النمتخصصة في بيع وصناعة الهواتف المحمولة، وترتيبًا هي الثانية بين الشركات حول العالم في بيع الهواتف المحمولة، استمرت في تألقها داخل سوق الهواتف النقالة حتى عام 2012، وبعدها عانت من الضعف في الصناعة بسبب زيادة الشركات المصنعة للهواتف النقالة ما تسبب في خسارة نوكيا، بينما تحاول أن تستعيد مكانتها من جديد وأن تواكب الهواتف النقالة المتداولة في الأسواق حاليًا.
(المصري اليوم)
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