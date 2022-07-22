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تكنولوجيا وعلوم

"هوندا" تكشف عن سيارة "Civic" الجديدة... ما هي مواصفاتها؟

Lebanon 24
22-07-2022 | 11:00
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نشرت هوندا فيديوهات ترويجية كشفت فيها عن شكل وبعض مواصفات سيارة Civic Type R.

وبالنظر للصور والفيديوهات المنشورة نلاحظ أن السيارة الجديدة اكتسبت مظهرا رياضيا قويا، وحصل هيكلها على انحناءات وفتحات هوائية مميزة، كما تغيّر فيها شكل المصابيح وممتصات الصدمات وتصميم فتحات العوادم، وثبت على مؤخرة هيكلها جنح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية.
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ويضمن الأداء الجبار لهذه السيارة محرك K20C توربيني بسعة 2.0 ليتر، وعزم 330 حصانا، وعلبة سرعة يدوية بـ 6 سرعات، كما تم تجهيزها بعدة وضعيات قيادة هي Comfort و Sport و + R، وتم تعديل المحرك فيها ليصدر أقل قدر من الاهتزازات عند العمل بكامل طاقته.

وزودت هذه المركبة بنظام تعليق McPherson مع مفاصل توجيه منفصلة، و فرامل Brembo بأربعة مكابس على المحور الأمامي، وإطارات Michelin Pilot Sport 4S الرياضية بمقاس 19 إنشا.

وتميزت قمرتها بمقاعد رياضية كبيرة، ومقود رياضي، أما واجهة القيادة فتزينت بعناصر من الكروم والألومينيوم وألياف الكربون، وزودت بشاشة لمسية كبيرة، كما حصلت مصابيحها على أحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة.
 
 
(روسيا اليوم)
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