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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تحظر 50 تطبيق "أندرويد"... إحذفوها عن هواتفكم الان!

Lebanon 24
22-07-2022 | 14:00
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حظرت غوغل للتو 50 تطبيق "أندرويد" من متجر "بلاي"، في مواجهة سرقة التفاصيل الشخصية واعتراض الرسائل النصية.

واكتشفت المجموعة الأخيرة من التطبيقات المزعجة من قبل فريق الأمان في Zscaler، الذي اكتشف أنها تحتوي على برامج ضارة سيئة بما في ذلك خلل Joker المرعب.
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وبمجرد التثبيت، يتمتع Joker بالقدرة على تثبيت برامج التجسس المخفية وبرامج الاتصال المميزة على الأجهزة، والتي يمكنها بعد ذلك تسجيل المستخدمين المطمئنين في خطط الاشتراك الشهرية باهظة الثمن. 

وإلى جانب Joker، تضمنت هذه التطبيقات أيضا مخاطر أخرى بما في ذلك الإصابة بالبرامج الضارة لـ Coper والتي يمكنها اعتراض وإرسال الرسائل النصية القصيرة، وإلغاء قفل شاشة الجهاز، ومنع عمليات إلغاء التثبيت والسماح للمهاجمين بالتحكم وتنفيذ الأوامر.

وعثر على تهديد آخر داخل التطبيقات وهو برنامج Facestealer الضار المعروف باستهداف مستخدمي "فيسبوك"، بشاشات تسجيل دخول مزيفة في محاولة لسرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور.

ويمكن العثور على القائمة الكاملة للتطبيقات المحظورة عبر هذا الرابط.

وفي حديثه عن التهديد، قال Zscaler: "يُعتبر متجر "غوغل بلاي" عادة أحد أكثر المصادر أمانا للمستخدمين للعثور على تطبيقات "أندرويد" وتثبيتها. ومع ذلك، يستمر الفاعلون في تطوير تكتيكاتهم ويتمكنون من تحميل تطبيقات خطيرة مرتبطة بـ البرامج الضارة. واكتشف فريق Zscaler ThreatLabz مؤخرا تطبيقات تتضمن حالات متعددة من البرامج الضارة Joker وFacestealer وCoper التي تنتشر في السوق الافتراضية. وأبلغ فريق ThreatLabz على الفور فريق Google Android Security بهذه التهديدات التي تم تحديدها حديثا".

وينصح خبراء الأمن بالحذر قبل تنزيل أي تطبيق ما لم يكن من مصدر معروف وموثوق.
 
 
(روسيا اليوم)
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