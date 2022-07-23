Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ما الذي ستكشف عنه سامسونغ الشهر المقبل؟ (فيديو)

Lebanon 24
23-07-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-973970-637941770001366003.png
Doc-P-973970-637941770001366003.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة سامسونغ عن موعد حدثها التقني المرتقب والذي ستكشف خلاله عن مجموعة مميزة من الهواتف والساعات الذكية والأجهزة الإلكترونية.

وتبعا للصور والفيديوهات الترويجية التي نشرتها الشركة فإن حدث Galaxy Unpacked الثاني لهذا العام سيعقد في 10 آب المقبل، وسيتم بثه عبر المواقع الرسمية للشركة على الإنترنت وعبر صفحاتها على يوتيوب.
Advertisement
 
 
ولم تعلن سامسونغ بعد عن الأجهزة التي ستكشف عنها خلال الحدث، لكن التسريبات تشير إلى أنها ستكشف عن الجيل الأحدث من هواتف Galaxy Fold و Galaxy Flip القابلة للطي، كما ستزيح الستار عن ساعات Galaxy Watch 5 الجديدة.

وفي حال صدقت التسريبات فإن هواتف Samsung Galaxy Z Flip4 الجديدة ستكون شبيهة من حيث التصميم بهواتف Z Flip الحالية، وستحصل على هاتف يمكن طيه من المنتصف أبعاده (165.1/71.9/7.2) ملم، وعلى شاشة مرنة بمقاس 6.7 بوصة، كما يفترض أن تعمل بمعالجات +Snapdragon 8 Gen 1 المتطورة وتكون قادرا على التعامل بشكل سريع مع شبكات 5G الحديثة.
 
وسيوضع منفذ USB Type-C ومنفذ المايكروفون ومنفذ مكبر الصوت على الحافة السفلية للهيكل، أما زر الطاقة الرئيسي وماسح بصمات الأصابع ومفتاح التحكم بمستوى الصوت فستكون على حافة الهيكل اليمنى.
 
وبالنسبة لساعات Galaxy Watch فيتوقع أن تحصل على هياكل متينة يدخل في تركيبها التيتانيوم، وستوفر هذه الساعات إمكانية إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكات 4G، كما ستجهز بشرائح للاتصال اللاسلكي عبر البلوتوث وشبكات Wi-Fi، وستزود بحساسات لقياس معدلات نبض القلب، وحساسات متطورة لقياس درجة حرارة الجسم، وبطاريات بسعة 276 و397 ميلي أمبير تعمل مع ميزة الشحن اللاسلكي.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
13:31 | 2022-07-23
13:30 | 2022-07-23
13:26 | 2022-07-23
13:13 | 2022-07-23
13:07 | 2022-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website