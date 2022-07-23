Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

آبل تدفع 50 مليون دولار لهؤلاء الأشخاص

Lebanon 24
23-07-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-973972-637941770886224836.jpg
Doc-P-973972-637941770886224836.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وافقت شركة آبل على دفع تعويضات بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليون دولار لتسوية قضية جماعية رفعت ضدها سابقا بشأن عيوب في بعض نماذج حواسب MacBook.

وتبعا للمعلومات فإن "آبل وافقت على دفع تعويضات للمتضررين من عيوب في لوحات مفاتيح بعض نماذج حواسب MacBook المحمولة، وسيتلقى المتضرر تعويضا تتراوح قيمته ما بين 50 إلى 395 دولارا تبعا للضرر الذي تعرض له حاسبه".
Advertisement

وكان مالكو بعض نماذج حواسب MacBook في عدة ولايات أمريكية قد رفعوا دعوى قضائية جماعية ضد آبل ، وأشاروا "إلى وجود مشكلات في  لوحات مفاتيح butterfly   في أجهزتهم، وشملت تلك الأجهزة حواسب MacBook المباعة ما بين 2015 و2017، وأجهزة MacBook Pro المباعة ما بين 2016 و2019، وحواسب MacBook Air التي بيعت ما بين 2018 و2019".

وأشارت آبل إلى "أن المقيمين في ولايات كاليفورنيا وفلوريدا وإلينوي وميتشيغان ونيوجيرسي ونيويورك وواشنطن يمكنهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تعرضت له أجهزتهم، وأن المستخدم الذي بدّل لوحة مفاتيح حاسبه مرة واحدة سيتلقى تعويضا قد يصل إلى 125 دولارا، أما الذي استبدلها أكثر من مرة فسيحصل على تعويض قد تصل قيمته إلى 395 دولارا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
23:07 | 2022-07-23
23:00 | 2022-07-23
09:20 | 2021-12-04
23:10 | 2022-07-23
23:16 | 2022-07-23
23:40 | 2022-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website