لعبة جديدة ومثيرة تجعلك ترى العالم بعيون الهررة

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نشرت شركة "Annapurna Interactive" لعبة مغامرة جديدة ومثيرة، تحمل اسم "ستراي Stray"، تتيح الفرصة للاعبين ليضعوا أنفسهم مكان الهررة ويروا العالم بعيونها.وصدرت لعبة "Stray" في تموز الحالي، لأجهزة بلايستيشن 4 و5، بالإضافة إلى الأجهزة العاملة بنظام "ويندوز"، وهي لعبة مغامرة يصبح فيها اللاعب هرة تتنقل عبر عالم مستوحى من لعبة "سايبربانك".تتوفر هذه اللعبة مقابل 29.99 دولار، وهي متاحة من دون تكاليف إضافية عند الاشتراك في المستويات الإضافية أو المميزة لـ"بلايستيشن بلس".ويمكن للبشر والهررة الاستمتاع بهذه اللعبة، إذ تبدو الهررة منخرطة في اللعب بلا خجل. وربما يرجع ذلك إلى الرسوم المتحركة الواقعية للهررة داخل اللعبة، أو حقيقة وجود زر مواء مخصص.في غضون ذاك، يقوم العديد من المعجبين بإنشاء تعديلات مثيرة للاهتمام تهدف إلى تحويل هررهم في المظهر أو الصوت. ومع ذلك، كما هو الحال دائما، هناك من يبالغ ويخلق شيئا بشعا.حيث أصدر المستخدم "Nexus sir_galahad172" تعديلا يسمح باللعب كـ CJ لـ GTA في شكل هرة. وكان بطل الرواية سان أندرياس مشوها بشكل رهيب ليناسب نموذجا للهررة، حيث كان هناك التواء في أطرافه بشكل غير طبيعي حتى يتمكن من أخذ الدور القيادي في لقب أنابورنا.وتم إطلاق التعديل بالأمس وأثار جدلا كبيرا، حيث جمع بالفعل أكثر من 50 تنزيلا، رغم أن تعليقات المستخدمين انقسمت بين معجبين ومستنكرين للتعديل.