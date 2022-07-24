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تكنولوجيا وعلوم
حدّث هاتفك الآن.. أبل تطالب المستخدمين بتنزيل أحدث إصدار من iOS فورا!
Lebanon 24
24-07-2022
|
16:00
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حثت شركة أبل مستخدمي "آيفون" على تنزيل أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بها، iOS 15.6، لأنه يتضمن تصحيحات لـ39 نقطة ضعف تعمل مثل النوافذ المفتوحة للمتسللين.
وبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، خُصّصت التصحيحات لعيوب أمان الذاكرة، وبعضها يعرض المستخدمين لهجمات تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد، ومن ثم الوصول إلى البيانات الحساسة.
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ويمكن تنزيل 15.6 iOS أو iPadOS 15.6 بالانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج.
وإلى جانب تصحيح الثغرات الأمنية، يعمل نظام iOS 15.6 الجديد على إصلاح العيوب في النظام مثل تلك التي تُظهر بشكل غير صحيح للمستخدمين أن مساحة التخزين لديهم ممتلئة، أو كيف تعود علامة تبويب في Safari إلى صفحة سابقة من تلقاء نفسها.
وتلاحظ أبل أن جميع أجهزة "آيفون" التي تعمل بسلاسة على iOS 14 قادرة على استخدام iOS 15، والذي يتضمن iPhone 6s وأي هواتف ذكية تم إنتاجها بعد ذلك. وليس من الواضح كم من الوقت كانت العشرات من الثغرات الأمنية تصيب الأجهزة، حيث تقول أبل إنها "لا تكشف أو تناقش أو تؤكد مشكلات الأمان حتى يتم إجراء تحقيق وتتوافر التصحيحات أو الإصدارات".
ومع ذلك، فقد شارك عملاق التكنولوجيا في قائمة بجميع الميزات المتأثرة، وكيف أنها معرضة للخطر، وكيفية معالجة المشكلة.
ولم تعلن الشركة عن استغلال أي من المشكلات بنشاط، كما فعلت في مايو 2021 عندما تم اكتشاف تعرض WebKit للخطر.
ويأتي إطلاق iOS 15.6 قبل بضعة أشهر فقط من إطلاق نظام iOS 16 من أبل - والذي يحدث عادة في الخريف.
وتم الإعلان عن نظام التشغيل القادم في 6 يونيو في مؤتمر أبل السنوي للمطورين العالميين (WWDC).
ووصف نظام التشغيل iOS 16 بأنه يحتوي على "أكبر تحديث على الإطلاق" لشاشة القفل والذي سيجعل من السهل تغيير صور خلفية شاشة القفل ولون وتصميم خطوط العرض.
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