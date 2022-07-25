لهذا السبب.. آبل تدعو مالكي آيفون لتحديث أجهزتهم

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طرح عملاق التكنولوجيا في الولايات المتحدة أحدث إصدار من برنامج iPhone ، iOS 15.6 ، لحماية الناس من الهجمات الإلكترونية المحتملة، حيث من المحتمل أن يكون آخر تحديث رئيسي لـ iPhone قبل إصدار iOS 16 ، والذي سيتم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع مجموعة من أجهزة آيفون الجديدة في ايلول.ويمكن أن تسمح العديد من الأخطاء لأحد التطبيقات بتنفيذ "تعليمات برمجية عشوائية"، وهي تقنية يستخدمها المتسللون لتشغيل مهام مراوغة على هاتف الضحية.يتم البحث عن معظم ثغرات آيفون من قبل خبراء خارجيين وباحثين مجهولين.السبب الذي يجعل آبل تسرد الكثير بشكل روتيني هو أنها تحتفظ بسر حراسة مشددة حتى يتم العثور على الإصلاح.هذا يمنع المحتالين الإلكترونيين من الاستفادة منها بينما تطرح آبل تحديثًا قبل أن تصبح الثغرة معروفة على نطاق واسع وفقا لموقع ذا صن.وقالت شركة آبل: "من أجل حماية عملائنا، لا تفصح آبل عن مشكلات الأمان أو تناقشها أو تؤكدها حتى يتم إجراء تحقيق وتوفر تصحيحات أو إصدارات".لكن آخر تحديث لنظام iOS لم يكن كله متعلقًا بقضايا الأمان.قامت الشركة أيضًا بإجراء بعض التعديلات الملحوظة على السطح - وإن كانت صغيرة جدًا.من بينها تغيير في تطبيق Apple TV يضيف خيار إيقاف لعبة رياضية مباشرة أو إرجاعها أو تقديمها سريعًا.يتبع انتقال الشركة إلى الرياضات الحية. تبث آبل حصريًا بعض مباريات دوري البيسبول الرئيسي هذا الموسم.يعمل التحديث أيضًا على إصلاح مشكلة عرض تطبيق الإعدادات أن مساحة تخزين الجهاز ممتلئة حتى عندما كانت متوفرة.تم أيضًا حل مشكلة في Safari حيث عادت علامة تبويب في بعض الأحيان إلى صفحة سابقة.يجب أن يتم طرح التحديث على مالكي iPhone تلقائيًا ولكن يمكنك إجباره على التنزيل والتثبيت على الفور.يمكنك القيام بذلك من خلال الانتقال إلى "الإعدادات" ، متبوعًا بـ "حول" ، ثم "تحديث البرنامج".من المحتمل أن يكون هذا هو التحديث الأخير المهم لنظام التشغيل iOS 15 ، والذي تم إطلاقه في سبتمبر الماضي.سيصدر هذا العام نظام التشغيل iOS 16 ، والذي سيمنح نظام تشغيل iPhone لمسة من الدهان التي تشتد الحاجة إليها.كشفت شركة آبل أن التحديث الجديد يضيف الكثير من الحيل الذكية ، بما في ذلك القدرة على إلغاء الإرسال وتحرير iMessages.يقدم أيضًا شاشة قفل جديدة تمامًا يمكنك تخصيصها بالكامل.وستدعم أيضًا عناصر واجهة المستخدم على شاشة القفل أيضًا.من المحتمل ألا يصل نظام iOS 16 إلى جهاز iPhone الخاص بك حتى سبتمبر ، حيث سيتم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع iPhone 14.