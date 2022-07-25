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تكنولوجيا وعلوم

محطة الفضاء الصينية... اليكم آخر أخبارها

Lebanon 24
25-07-2022 | 14:00
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نجحت الصين في تنفيذ ثاني عملية إلتحام لمختبر في محطتها الفضائية التي لا تزال قيد الإنشاء، في خطوة تقرّبها كثيرا من استكمال إنشاء المحطة بصورة كاملة بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت وكالة الفضاء الصينية "سي أم أس إيه" في بيان، الاثنين، إن وحدة المختبر "وينتيان" انطلقت إلى الفضاء على متن الصاروخ "لونغ مارش 5 بي" من قاعدة في جزيرة هاينان، قبالة البر الصيني القاري، الأحد.
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و"وينتيان" أكبر مركبة صينية على الإطلاق تزن 23 طنا متريا مزودة بأربع كبائن علمية لإجراء تجارب بيئية وأخرى خاصة بـالتكنولوجيا الحيوية، وتعمل تحت  في ظل ظروف جاذبية متغيرة.

وتتميز هذه الوحدة بوجود ذراع روبوتية من أجل إجراء التجارب الخارجية.

وتمثل هذه الخطوة المرحلة قبل النهائية في مشروع بناء محطة الفضاء الصينية الطموحة، التي يطلق عليها اسم "تيانجونغ"، ويتوقع أن يكتمل المشروع المكون من 3 وحدات بحلول نهاية العام الجاري.

وشرعت الصين في بناء هذه المحطة الفضائية في أبريل من العام الماضي، مع إطلاق وحدة "تيانخه"، الوحدة الرئيسية في المحطة.

وفي أكتوبر المقبل، من المتوقع أن تطلق الصين وحدة مختبر أخرى، وسيتم ربط الوحدتين ليشكلان هيكلا على شكل الحرف "T" بالإنجليزية.

وجرت عملية الإلتحام الجديدة، الاثنين، مع وجود 3 رواد فضاء في محطة الفضاء الصينية وصلوا إليها في يونيو الماضي.

وتعد محطة الفضاء الصينية ثاني قاعدة تشغيلية في مدار الأرض، إلى جانب محطة الفضاء الدولية.

وكان رواد الفضاء الصينيين قد اُستبعدوا من محطة الفضاء الدولية بسبب الاعتراضات السياسية الأميركية، كما تركت روسيا المشروع الذي كانت مساهمة فيه لفترة طويلة."سكاي نيوز عربية"
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