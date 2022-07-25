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تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تحتفل بأول شحنة من رقائق 3 نانومتر المتطورة

Lebanon 24
25-07-2022 | 23:00
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نظمت شركة "سامسونغ إلكترونيكس"، اليوم الاثنين، احتفالا بمناسبة إنتاج أول شحنة من أحدث رقائقها الإلكترونية مقاس 3 نانومتر، والتي تمثل مرحلة رئيسية في سباق إنتاج أحدث الرقائق الإلكترونية وأكثرها كفاءة.
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وقال الرئيس التنفيذي لقطاع حلول الأجهزة في سامسونغ، كيونغ كي هيون، "إن سامسونغ فتحت فصلا جديدا في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية مع بدء الإنتاج التجاري للرقائق مقاس 3 نانومتر".
وقالت الشركة إنها بدأت تطوير تكنولوجيا "جي.أيه.أيه" في أوائل القرن الحالي، ونجحت في عام 2017 في تطبيقها في الرقائق مقاس 3 نانومتر.
وأضافت أنها بدأت باستخدام هذه الرقائق المتطورة في أجهزة الكمبيوتر، وتعتزم التوسع في استخدامها في فئات أخرى من الأجهزة الإلكترونية.
ويعتمد الجيل الجديد من الرقائق مقاس 3 نانومتر على التكنولوجيا المعروفة باسم (جيت آول أراوند) المعروفة اختصارا بالأحرف "جي.أيه.أيه"، والتي تقول عنها سامسونغ إنها ستسمح في المستقبل بخفض مساحة الشريحة الإلكترونية بنسبة تصل إلى 35% وتحسين الأداء بنسبة 30% وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 50% مقارنة بالتكنولوجيا الحالية المعروفة باسم "فين إف.إي.تي".
ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن سامسونغ القول إن الجيل الأول من الرقائق 3 نانومتر سيحقق خفضاً في المساحة بنسبة 16% ويحسن الأداء بنسبة 23% ويخفض استهلاك الطاقة بنسبة 45%.
 
(سبوتنيك) 
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