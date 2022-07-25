"سامسونغ" تحتفل بأول شحنة من رقائق 3 نانومتر المتطورة



Advertisement وقال الرئيس التنفيذي لقطاع حلول الأجهزة في سامسونغ، كيونغ كي هيون، "إن سامسونغ فتحت فصلا جديدا في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية مع بدء الإنتاج التجاري للرقائق مقاس 3 نانومتر". نظمت شركة "سامسونغ إلكترونيكس"، اليوم الاثنين، احتفالا بمناسبة إنتاج أول شحنة من أحدث رقائقها الإلكترونية مقاس 3 نانومتر، والتي تمثل مرحلة رئيسية في سباق إنتاج أحدث الرقائق الإلكترونية وأكثرها كفاءة.وقال الرئيس التنفيذي لقطاع حلول الأجهزة في سامسونغ، كيونغ كي هيون، "إن سامسونغ فتحت فصلا جديدا في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية مع بدء الإنتاج التجاري للرقائق مقاس 3 نانومتر".

وقالت الشركة إنها بدأت تطوير تكنولوجيا "جي.أيه.أيه" في أوائل القرن الحالي، ونجحت في عام 2017 في تطبيقها في الرقائق مقاس 3 نانومتر.

وأضافت أنها بدأت باستخدام هذه الرقائق المتطورة في أجهزة الكمبيوتر، وتعتزم التوسع في استخدامها في فئات أخرى من الأجهزة الإلكترونية.

ويعتمد الجيل الجديد من الرقائق مقاس 3 نانومتر على التكنولوجيا المعروفة باسم (جيت آول أراوند) المعروفة اختصارا بالأحرف "جي.أيه.أيه"، والتي تقول عنها سامسونغ إنها ستسمح في المستقبل بخفض مساحة الشريحة الإلكترونية بنسبة تصل إلى 35% وتحسين الأداء بنسبة 30% وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 50% مقارنة بالتكنولوجيا الحالية المعروفة باسم "فين إف.إي.تي".

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن سامسونغ القول إن الجيل الأول من الرقائق 3 نانومتر سيحقق خفضاً في المساحة بنسبة 16% ويحسن الأداء بنسبة 23% ويخفض استهلاك الطاقة بنسبة 45%.

(سبوتنيك)