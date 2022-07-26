5 حيل من واتساب ستفيدك كثيراً.. جربها الآن

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يعد واتسآب هو أحد أكثر منصات المراسلة استخدامًا في العالم، حيث تؤكد الشبكة أنه يتم تبادل مليارات الرسائل كل يوم ، وهو أمر مهم للغاية، ومن ناحية أخرى، هناك حالات لا تشعر فيها برغبة في استخدام WhatsApp وترغب في التوقف عن إرسال الرسائل أو تلقيها، المشكلة الرئيسية في هذا هو أنه لا يمكنك ببساطة إيقاف تشغيل WhatsApp أو تهدئة رسائلك دون حذف التطبيق.وبالتالي، ستتلقى رسائل على WhatsApp إذا كانت بيانات هاتفك المحمول أو Wi-Fi قيد التشغيل، ستستمر في تلقي إشعارات بالرسائل الجديدة سواء أبقيت تطبيق المراسلة مغلقًا أو عطلت بيانات الخلفية لهذا التطبيق، بالإضافة إلى ذلك ، ليست هناك حاجة لإلغاء تنشيط العلامة الزرقاء لرسائلك لأن التطبيق سيستمر في إرسال الرسائل إليك ، وبذلك ، لن يتمكن المرسل من معرفة ما إذا كنت قد قرأت رسالته أم لا.لا توجد طريقة لإخفاء حقيقة أنك متصل بالإنترنت عند فتح تطبيق WhatsApp، ومع ذلك ، هناك تقنية لإيقاف تلقي الرسائل دون حذف تطبيق المراسلة إذا كنت لا ترغب في استخدامه لفترة من الوقت، يُطلب منك الضغط لفترة طويلة على WhatsApp على هاتفك والنقر على أيقونة "معلومات التطبيق".وعلاوة على ذلك ، سترى خيار "Force Stop" ، والذي تحتاج إلى النقر فوقه. الآن ، ستتوقف عن تلقي الرسائل على WhatsApp.نعم ، يمكنك إلغاء تنشيط WhatsApp مؤقتًا إذا كنت لا ترغب في إرسال أو استقبال الرسائل على التطبيق. أنت مطالب "بفرض إيقاف" التطبيق لإلغاء تنشيطه.افتح WhatsApp على هاتفك ثم انتقل إلى الإعدادات> الحساب> الخصوصية> آخر ظهور> لا أحد.يحتوي WhatsApp على ميزة "مجلد الأرشيف" التي تتيح للمستخدمين تجاهل الرسائل الواردة من مجموعة أو صديق دون الحاجة إلى حظرهم. تتيح لك هذه الميزة إخفاء محادثات الأشخاص الذين لا ترغب في رؤيتهم أو الرد عليهم.افتح WhatsApp على هاتفك ثم انتقل إلى الإعدادات> الحساب> الخصوصية> آخر ظهور> جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء> حدد جهة الاتصال المعينة> تم.بعد إلغاء تثبيت WhatsApp ، لا يزال بإمكان الأشخاص إرسال رسائل إليك، ومع ذلك ، لن يتم إخطارك بهذا الأمر حتى تعيد تثبيت التطبيق.