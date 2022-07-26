أكثر كرسي متحرك تقدمًا في العالم.. يصعد السلالم وميزات لا تخطر على البال!

تطورت التكنولوجيا بشكل كبير في العقود القليلة الماضية، قبل أربعين عامًا، لم يكن بإمكان أحد توقع أشياء مثل الإنترنت والهواتف الذكية وتكنولوجيا النانو وعجائب أخرى، ولكن هل فكرت يومًا في الشكل الذي سيبدو عليه تطوير تصميم الكرسي المتحرك؟

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وفقًا لموقع Tips and tricks، يعد هذا الكرسي المتحرك، Scewo BRO، ذو العجلتين ويمكنه الصعود على الدرج، الأكثر تقدمًا في العالم، والذي يعد خليفة مباشرًا للكرسي المتحرك العادي الذي نعرفه جميعًا، تم ابتكاره لجعل الحياة أسهل بكثير لأولئك منا الذين يجدون صعوبة في المشي لأي سبب من الأسباب.

بالطبع تختلف إعاقة كل شخص عن الآخر، لذك حرصت الشركة المصنعة للكرسي المتحرك، على أن يستخدمه أكبر عدد ممكن من الأشخاص، على سبيل المثال فيما يتعلق بالحركة. يمكنك المضي قدمًا عن طريق الانحناء للأمام والتحرك للخلف مع الرجوع للخلف.





لأن السير على الطرق الوعرة أو صعود التل ليس شيئًا تفعله على الكرسي المتحرك بشكله التقليدي، ابتكرت الشركة نوع من العجلات للكرسي المتحرك Scewo BRO يمكنه التعامل مع منحدر بنسبة 10٪ والمناورة بسهولة فوق العوائق التي يصل ارتفاعها إلى بوصتين. هذا يعني أنه يمكنك السير على الطرق الوعرة وتسلق تل.



على سبيل المثال، فقط تخيل أن تكون قادرًا، على تتبع كلبك أينما ذهب، عندما تخرجه في نزهة على الأقدام.



لكن أفضل جزء في هذا الكرسي المتحرك هو قدرته على صعود السلالم.





ربما تكون السلالم من ألد أعداء الكراسي المتحركة. المزيد والمزيد من الأماكن تطور بدائل لذلك، بحيث تصبح مداخلها أو ممراتها صديقة للكراسي المتحركة، لكن هذه عملية تستغرق الكثير من الوقت والجهد. مع هذا الكرسي المتحرك، يمكنك أن تأخذ الأمور على عاتقك، حيث يمكنها صعود السلالم.



يأتي Scewo BRO بوضع خاص يسمح له بصعود السلالم. بدلاً من استخدام عجلاتها، يمكنها خفض مسارين خاصين، مما يسمح لها بصعود السلالم.



تتشابك الأسنان الكبيرة الموجودة على المسارات مع الدرج وتدفعه لأعلى. حتى أن المستشعرات الموجودة في الكرسي المتحرك تلاحظ وصولك إلى القمة، مما يسمح له بالعودة بأمان إلى وضع العجلة.



رفع وخفض



يمكنك حتى رفع أو خفض الكرسي المتحرك، وهذا يسمح للشخص الموجود فيها بالقدرة على الصعود إلى كرسي متحرك يدوي بطريقة آمنة. كما أنه يجعل التسوق من البقالة أسهل كثيرًا. خارج الطرقاتلأن السير على الطرق الوعرة أو صعود التل ليس شيئًا تفعله على الكرسي المتحرك بشكله التقليدي، ابتكرت الشركة نوع من العجلات للكرسي المتحرك Scewo BRO يمكنه التعامل مع منحدر بنسبة 10٪ والمناورة بسهولة فوق العوائق التي يصل ارتفاعها إلى بوصتين. هذا يعني أنه يمكنك السير على الطرق الوعرة وتسلق تل.على سبيل المثال، فقط تخيل أن تكون قادرًا، على تتبع كلبك أينما ذهب، عندما تخرجه في نزهة على الأقدام.لكن أفضل جزء في هذا الكرسي المتحرك هو قدرته على صعود السلالم.ربما تكون السلالم من ألد أعداء الكراسي المتحركة. المزيد والمزيد من الأماكن تطور بدائل لذلك، بحيث تصبح مداخلها أو ممراتها صديقة للكراسي المتحركة، لكن هذه عملية تستغرق الكثير من الوقت والجهد. مع هذا الكرسي المتحرك، يمكنك أن تأخذ الأمور على عاتقك، حيث يمكنها صعود السلالم.يأتي Scewo BRO بوضع خاص يسمح له بصعود السلالم. بدلاً من استخدام عجلاتها، يمكنها خفض مسارين خاصين، مما يسمح لها بصعود السلالم.تتشابك الأسنان الكبيرة الموجودة على المسارات مع الدرج وتدفعه لأعلى. حتى أن المستشعرات الموجودة في الكرسي المتحرك تلاحظ وصولك إلى القمة، مما يسمح له بالعودة بأمان إلى وضع العجلة.يمكنك حتى رفع أو خفض الكرسي المتحرك، وهذا يسمح للشخص الموجود فيها بالقدرة على الصعود إلى كرسي متحرك يدوي بطريقة آمنة. كما أنه يجعل التسوق من البقالة أسهل كثيرًا.





كما يمكنك ببساطة رفع مقعد الكرسي المتحرك إلى أعلى، بحيث يمكنك الوصول إلى الرف العلوي. كما يمكنك ببساطة رفع مقعد الكرسي المتحرك إلى أعلى، بحيث يمكنك الوصول إلى الرف العلوي.

(المصري اليوم)