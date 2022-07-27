يؤدي لمقتلك أو حريق منزلك.. خطأ خطير تفعله عند شحن الهاتف

يميل عدد كبير من الأشخاص إلى شراء الشواحن الغير أصلية لأنها أقل ثمنا بفرق واضح عن غيرها من الشواحن الأصلية، ولكن فرق السعر الذي تراه كبيرا؛ قد يتسبب في أضرار أكبر بكثير مما قد يكلفك حياتك أو حياة أحد أفراد عائلتك أوحريق منزلك، وفقا لمسئولين في معهد تشارترد للمعايير التجارية في المملكة المتحدة.ويحذر عدد كبير من المتخصصين ونشطاء السلامة من شراء الشواحن الغير أصلية لأن درجة حرارتها قد ترتفع فجأة، وتتسبب في حدوث صدمات كهربائية لدرجة تجعل النيران تشتعل في المنزل، كما أن الكابلات الخاصة بمثل هذه الشواحن تكون ذات جودة رديئة ويمكن أن تتلف بسهولة لدرجة تجعلها تحترق.

ووجد نشطاء السلامة الكهربائية في المملكة المتحدة أن 98٪ من الشواحن الغير الأصلية أو المزيفة يمكن أن تتسبب في نشوب حريق أو تسبب صدمة كهربائية مميتة، حيث تم اختبار 50 علامة تجارية من الشواحن الغير أصلية، وفشل 49 منها في الاختبارات ، وفشل أكثر من واحد من كل ثلاثة في كل جزء من الاختبارات.وأوضح الخبراء أنه عادة ما يتم تصنيع الشواحن المزيفة بلا مبالاة ، بدون اختبار أو مراقبة الجودة، مما يعني أنها أكثر عرضة للتسرب والتسبب في حرائق أو اشتعال، حيث تم رصد العديد من حوادث الحرائق التى كانت الشواحن الغير الأصلية هي السبب المباشر لها.ويتم اختيار كابلات الشواحن الأصلية من أعلى الموصلات الكهربائية مما يجعلها أكثر أمانًا للاستخدام ، فهي قادرة على احتواء قوة كهربائية عالية ولن تنزعج عندما تكلفها بحمل زائد، وذلك على عكس الأصلية، التى لا تستطيع تحمل نصف القوة الكهربائية التي يمكن أن تحملها كابلات الشواحن الأصلية للهواتف، مثل شواحن آبل وسامسونج الأصلية وغيرها من الشركات الموثوقة.ويمكن أن يفقد الكابل المزيف السيطرة على الكمية الزائدة من الكهرباء، كما قد يؤدي التيار القسري إلى زيادة سخونة النظام الداخلي لهاتفك والتسبب في تلف البطارية، لذلك يتسرب عبر مواده الشبيهة بالبلاستيك ، مما يتسبب في نشوب حرائق كبيرة.