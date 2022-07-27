Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

يؤدي لمقتلك أو حريق منزلك.. خطأ خطير تفعله عند شحن الهاتف

Lebanon 24
27-07-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-975050-637945007913392013.jpeg
Doc-P-975050-637945007913392013.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يميل عدد كبير من الأشخاص إلى شراء الشواحن الغير أصلية لأنها أقل ثمنا بفرق واضح عن غيرها من الشواحن الأصلية، ولكن فرق السعر الذي تراه كبيرا؛ قد يتسبب في أضرار أكبر بكثير مما قد يكلفك حياتك أو حياة أحد أفراد عائلتك أوحريق منزلك، وفقا لمسئولين في معهد تشارترد للمعايير التجارية في المملكة المتحدة. 
Advertisement

ويحذر عدد كبير من المتخصصين ونشطاء السلامة من شراء الشواحن الغير أصلية لأن درجة حرارتها قد ترتفع فجأة،  وتتسبب في حدوث صدمات كهربائية لدرجة تجعل النيران تشتعل في المنزل، كما أن الكابلات الخاصة بمثل هذه الشواحن تكون ذات جودة رديئة ويمكن أن تتلف بسهولة لدرجة تجعلها تحترق. 
 
ووجد نشطاء السلامة الكهربائية في المملكة المتحدة أن 98٪ من الشواحن الغير الأصلية أو المزيفة يمكن أن تتسبب في نشوب حريق أو تسبب صدمة كهربائية مميتة، حيث تم اختبار 50 علامة تجارية من الشواحن الغير أصلية، وفشل 49 منها في الاختبارات ، وفشل أكثر من واحد من كل ثلاثة في كل جزء من الاختبارات. 

وأوضح الخبراء أنه عادة ما يتم تصنيع الشواحن المزيفة بلا مبالاة ، بدون اختبار أو مراقبة الجودة،  مما يعني أنها أكثر عرضة للتسرب والتسبب في حرائق أو اشتعال، حيث تم رصد العديد من حوادث الحرائق التى كانت الشواحن الغير الأصلية هي السبب المباشر لها. 

ويتم اختيار كابلات الشواحن الأصلية من أعلى الموصلات الكهربائية مما يجعلها أكثر أمانًا للاستخدام ، فهي قادرة على احتواء قوة كهربائية عالية ولن تنزعج عندما تكلفها بحمل زائد، وذلك على عكس الأصلية، التى لا تستطيع تحمل نصف القوة الكهربائية التي يمكن أن تحملها كابلات الشواحن الأصلية للهواتف، مثل شواحن آبل وسامسونج الأصلية وغيرها من الشركات الموثوقة. 

ويمكن أن يفقد الكابل المزيف السيطرة على الكمية الزائدة من الكهرباء، كما قد يؤدي التيار القسري إلى زيادة سخونة النظام الداخلي لهاتفك والتسبب في تلف البطارية، لذلك يتسرب عبر مواده الشبيهة بالبلاستيك ، مما يتسبب في نشوب حرائق كبيرة. 
 
(صدى البلد)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
02:45 | 2022-07-27
02:45 | 2022-07-27
02:45 | 2022-07-27
02:40 | 2022-07-27
02:34 | 2022-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website