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تكنولوجيا وعلوم
خبراء يحذرون من إساءة استخدام تقنية شهيرة في الهواتف.. ما هي؟
Lebanon 24
27-07-2022
|
05:00
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حذر خبراء في مجال الأمن الإلكتروني، جميع مستخدمي الهواتف الذكية من وجود ثغرة أمنية خطيرة في تقنية البلوتوث Bluetooth في هواتفهم، حيث يتم استهداف المستخدمين عن بعد من خلال عدد من البرمجيات العشوائية التي تؤدى إلى اختراقهم وأيضا تدمير أجهزتهم.
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وأوضح أحد الباحثين في مؤتمر DEFCON للقراصنة الإلكترونيين في لاس فيجاس أنه عند تشغيل البلوتوث في الهاتف وتركه، يمكن تحديد الهاتف واختراقه، حيث يصبح لدى مرسلي البريد العشوائي القدرة على تجاوز الأجهزة وبث البرمجيات العشوائية، وذلك بحسب UNILAD .
وحدد عدد من الباحثين في المؤتمر مشكلات مختلفة متعلقة بالبلوتوث ، بما في ذلك قدرة المتسللين على التحكم في البيانات ومعالجتها والتي يمكن نقلها عبر الإرسال اللاسلكي، وكذلك مشكلات تتعلق بالخصوصية .
وشدد أحد خبراء البرمجيات الرقمية ، دانييل أنتونيولي ، في مؤتمر USENIX Security في عام 2019 أن المخترقين قادرين على الاستماع أو تغيير محتوى اتصال البلوتوث القريب ، حتى بين الأجهزة التي تم إقرانها بنجاح سابقًا".
كيف تحافظ على جهازك من إساءة استخدام البلوتوث Bluetooth؟
ويمكن أن يؤدي استمرار تشغيل البلوتوث Bluetooth على هاتفك في جميع الأوقات إلى زيادة احتمال قيام المتسللين وشركات الطرف الثالث باستخدام بياناتك السابقة والتلاعب بها، لذلك يجب الحرص دائما على إيقاف تشغيله في الوقت التى لا تستخدمه فيها.
ونوه الباحثون أيضا إلى ضرورة التأكد من عدم السماح باستلام ملفات أو روابط غير معروفة المصدر أو غير موثوقة حتى لو كانت من شخص صديق، لأنها قد تحتوى على روابط خبيثة يتم زرعها في الهاتف لتعمل على اختراق البيانات وتدمير هاتفك.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت أن هناك عدد المتاجر الشخصية التي تستخدم البلوتوث لتتبع الموقع الدقيق للمتسوق الفردي من أجل بيع البيانات أو إعطائها للمعلنين ، الذين يقومون بعد ذلك بإنشاء ملفات تعريف بيانات عن الأشخاص.
(صدى البلد)
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