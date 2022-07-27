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تكنولوجيا وعلوم
مراتب ووسائد ذكية.. تخدع الجسم للدخول في النوم بشكل أسرع
Lebanon 24
27-07-2022
|
08:00
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عندما يشعر الناس بالنعاس أو اليقظة، يتم جزئيًا التحكم في هذا الإحساس عن طريق ما يشبه المد والجزر لإيقاع درجة حرارة الجسم على مدار اليوم، وفقا لما نشره موقع "نيورو ساينس نيوز" Neuroscience News.
طور مهندسون حيويون من "جامعة تكساس" في أوستن، نظامًا للمراتب والوسائد فريدا من نوعه يستخدم التدفئة والتبريد لإخبار الجسم أن الوقت قد حان للنوم.
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ويكون النوم ممكنًا عندما تنخفض درجة حرارة الجسم ليلاً كجزء من إيقاع 24 ساعة. تحفز المرتبة الجديدة الجسم على إثارة الشعور بالنعاس، مما يساعد على النوم بشكل أسرع وتحسين نوعية النوم.
ترموستات الجسم
قال شهاب حقيغ، زميل باحث في كلية الطب بـ"جامعة هارفارد"، إن التقنية الجديدة تهدف إلى "تسهيل الاستعداد للنوم من خلال المناورة مع أجهزة استشعار داخلية حساسة لدرجة حرارة الجسم لضبط [ما يمكن وصفه] بترموستات الجسم لفترة وجيزة حتى يعتقد أن درجة الحرارة أعلى مما هي عليه في الواقع".
يعتبر جلد العنق من أهم مستشعرات الحرارة في جسم الإنسان، وبالتالي فإنه المستشعر الأساسي الذي تستهدفه المرتبة، مع وسادة تدفئة. تم تصميم المرتبة لتبريد المناطق المركزية من الجسم في نفس الوقت مع تسخين الرقبة واليدين والقدمين، وبالتالي زيادة تدفق الدم لتبديد حرارة الجسم.
تركيبة فريدة
نشر الباحثون دراسة لإثبات المفهوم حول التركيبة الفريدة من نوعها لتدفئة الوسادة بالإضافة إلى التبريد والتدفئة ونظام فراش المنطقة المزدوجة في دورية أبحاث النوم، موضحين أن هناك نسختين من المرتبة، تستخدم إحداهما الماء فيما تعتمد الأخرى على الهواء للتلاعب بدرجة حرارة الجسم الأساسية.
وأفاد الباحثون أن نتائج الدراسة أثبتت أن نظام التسخين والتبريد ساعد على النوم بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 58%، مقارنة بحالات عدم استخدام وظيفة التبريد والتدفئة، حتى في الأجواء الصعبة في وقت مبكر للنوم.
تحسين جودة النوم
كما لم يؤد خفض درجة حرارة الجسم الداخلية إلى تأثير كبير على الوقت المطلوب للنوم فحسب، بل إنه أدى أيضًا إلى تحسين جودة النوم بشكل ملحوظ.
نشأ المشروع من هدف أكبر في مختبر كينيث ديلر، الأستاذ في كلية كوكريل للهندسة وخبير في تنظيم الحرارة ودرجة الحرارة للأجهزة العلاجية، لإيجاد طرق جديدة لاستخدام التحفيز الحراري للمساعدة على النوم.
حمام دافئ
نشر الباحثون دراسة في عام 2019 كشفت أن أخذ حمام دافئ قبل النوم بساعة أو ساعتين يمكن أن يساعد على النوم بسرعة والنوم بشكل أفضل.
يرسل خفض درجة حرارة الجسم الداخلية في الوقت المناسب من الساعة البيولوجية إشارة إلى أن الوقت قد حان للنوم. إن استهداف أجهزة الاستشعار الجسدية المهمة في مناطق قليلة فقط تتحكم في تبديد الحرارة، وبالتالي فإن مستوى درجة حرارة الجسم، كان أكثر منطقية من التركيز على الجسم بأكمله.
وقال البروفيسور ديلر إنه "من اللافت للنظر مدى فعالية الاحترار اللطيف على طول العمود الفقري العنقي في إرسال إشارة إلى الجسم لزيادة تدفق الدم إلى اليدين والقدمين لخفض درجة الحرارة الأساسية والتعجيل ببدء النوم".
وأضاف أن "التأثير نفسه يتيح أيضًا انخفاض ضغط الدم قليلاً بين عشية وضحاها، مع الاستفادة من السماح لنظام القلب والأوعية الدموية بالتعافي من ضغوط الحفاظ على تدفق الدم أثناء الأنشطة اليومية، وهو أمر مهم للغاية للصحة على المدى الطويل."
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