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تكنولوجيا وعلوم

خروج صاروخ صيني يتجّه للارض عن السيطرة... وهذا موعد الإرتطام بها!

Lebanon 24
28-07-2022 | 02:00
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يثير صاروخ صيني آخر خارج عن السيطرة القلق، بعد عام من قيام إحدى الصواريخ بالخروج عن السيطرة وسقوطه بالنهاية المحيط الهندي، ويخشى الخبراء من أن جزءًا من صاروخ لونج مارش 5 بي، الذي يبلغ وزنه 21 طنًا، والذي تم إطلاقه إلى الفضاء يوم الأحد الماضى، قد يفشل في الاحتراق بالكامل أثناء دخوله الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى، ثم ينخفض إلى السطح في مكان غير مؤكد وبسرعة كبيرة.
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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، انطلق أحدث صاروخ في البلاد من موقع الإطلاق وينتشانج في مقاطعة جزيرة هاينان الجنوبية، وكان يحمل مختبرًا جديدًا يعمل بالطاقة الشمسية، ووحدة تجربة وينتيان، لتضاف إلى محطة تيانجونج الفضائية الصينية.
 
ومع ذلك، يشعر الخبراء بالقلق من أن أجزاء من المرحلة الأساسية للصاروخ قد تسقط على الأرض في تكرار لإطلاق الصين الماضي والذي شهد تناثر الحطام عبر المحيط الهندي.
 
وكان اتهم مدير ناسا بيل نيلسون الصين بـ "الفشل في تلبية المعايير المسؤولة فيما يتعلق بالحطام الفضائي "، بما في ذلك تقليل المخاطر أثناء إعادة الدخول والشفافية بشأن العمليات.
 
كما تم إلقاء المرحلة الأولى من الصاروخ أثناء الإطلاق وسيستمر في الدوران حول الأرض خلال الأيام المقبلة حيث يسقط تدريجياً على السطح.
 
يقول الخبراء إن مسار طيرانها يصعب التنبؤ به بسبب التقلبات في الغلاف الجوي الناجمة عن التغيرات في النشاط الشمسي.
 
قال جوناثان ماكدويل، المتتبع المتمرس من مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، إن بيانات القيادة الفضائية الأميركية تظهر المرحلة الأولى من الصاروخ وهي تطفو من تلقاء نفسها.
 
وتكمن جذور مشكلة الصواريخ الصينية في التصميم المحفوف بالمخاطر لعملية الإطلاق في البلاد، فعادةً ما تدخل مراحل الصواريخ المهملة إلى الغلاف الجوي بعد وقت قصير من الإقلاع، وعادةً فوق الماء، ولا تدخل المدار، ومع ذلك، فإن صاروخ Long March 5B يفعل ذلك.
 
ورفضت الصين في السابق اتهامات باللامسؤولية، حيث قالت وزارة الخارجية الصينية إن احتمال إلحاق الضرر بأي شيء أو أي شخص على الأرض "منخفض للغاية ''.
 
يتفق العديد من العلماء مع الصين على أن احتمالات تسبب الحطام في أضرار جسيمة ضئيلة، على الرغم من أن آخرين يعتقدون أن تصميمات الإطلاق مثل Long March 5B هي مخاطرة غير ضرورية.
 
(اليوم السابع)
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