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تكنولوجيا وعلوم

بسعر يفوق الالف دولار... تعرفوا إلى هاتف "موتورولا" الجديد!

Lebanon 24
28-07-2022 | 11:00
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سرّبت مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن هاتف Moto Razr الجديد الذي ستكشف عنه متورولا بداية الشهر القادم على الأغلب.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف المنتظر سيحصل على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أدخلت فيه تحسينات على مفاصل طي الشاشة لتكون أسلس في الطي مقارنة بأجهزة Razr السابقة.
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وسيحصل الهاتف في الأغلب على شاشة P-OLED مرنة بمقاس 6.7 بوصة، معدل ترددها يصل إلى 120 هيرتزا، كما سيزود بشاشة خارجية لعرض الوقت والإشعارات والرسائل مقاسها 3 بوصات.

وستزوده موتورولا بكاميرا أساسية فيها عدسة رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير الفائق العرض بدقة 13 ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية له فستكون بدقة 32 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيتعامل هذا الهاتف بسرعة كبيرة جدا مع البيانات ومع شبكات 5G الحديثة بفضل معالج Qualcomm's Snapdragon 8+ Gen 1 وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، كما سيزود بذواكر داخلية بسعة 512 غيغابايت.

ومن المتوقع أن يطرح هذا الهاتف بداية في الولايات المتحدة وعدد من بلدان أوروبا، وبسعر 1149 دولارا تقريبا.
 
 
(روسيا اليوم)
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