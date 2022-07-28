Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ZTE تستعد لإطلاق هاتف مميز (فيديو)

Lebanon 24
28-07-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-975518-637946288376931991.png
Doc-P-975518-637946288376931991.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت ZTE بالترويج لهاتفها الجديد الذي سيكون أحد أبرز هواتف أندرويد التي تطلق هذه السنة.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مميز التصميم، محمي من الماء والغبار، ومحاط بإطار متين من الألومينيوم، أبعاده (166.3/77.1/10) ملم، وزنه 235 غ.
Advertisement

أما شاشته فجاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 378 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.
 
 
ويضمن الأداء الجبار لهذا الهاتف معالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 المطور بتقنية 4 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 730، ونظام تشغيل Android 12، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 و18 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غايغابايت و1 تيرابايت.
 
وحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وزودته ZTE بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة GPS و GLONASS وBDS وGALILEO لتحديد المواقع، ومنفذ USB Type-C 3.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع ميزتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:57 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
04:08 | 2022-07-29
04:02 | 2022-07-29
04:00 | 2022-07-29
04:00 | 2022-07-29
04:00 | 2022-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website