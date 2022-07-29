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تكنولوجيا وعلوم

تحديث "آيفون" الاخير... هكذا يُؤثّر على عمر البطارية

Lebanon 24
29-07-2022 | 11:00
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قال مستخدمو هواتف "آيفون"، إنّ التحديث الأخير لنظام التشغيل يؤدي إلى نفاد أسرع للبطارية، ويجعل المستخدم يحتاج لإعادة الشحن مرات أكثر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشار المستخدمون إلى أنّ "بطارية "آيفون" لم تعد تصمد سوى ساعات قليلة".
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(العربية)
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