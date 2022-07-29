تحديث "آيفون" الاخير... هكذا يُؤثّر على عمر البطارية

قال مستخدمو هواتف "آيفون"، إنّ التحديث الأخير لنظام التشغيل يؤدي إلى نفاد أسرع للبطارية، ويجعل المستخدم يحتاج لإعادة الشحن مرات أكثر.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشار المستخدمون إلى أنّ "بطارية "آيفون" لم تعد تصمد سوى ساعات قليلة".

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(العربية)