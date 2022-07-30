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تكنولوجيا وعلوم

رائدة فضاء تتحدث عن تجربتها مع رائحة المحطة الفضائية الدولية!

Lebanon 24
30-07-2022 | 02:00
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كشفت رائدة الفضاء الأوروبية سامانثا كريستوفوريتي أن هناك "رائحة غريبة" مستمرة على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، قد تستغرق بضعة أيام لتعتاد عليها.
 
ووفقا لما ذكره موقع "space"، أضافت سامانثا، "عندما وصلت إلى هنا قبل شهرين في رحلتي الثانية، كان بإمكاني على الفور شم رائحة غريبة للغاية أعادتني على الفور إلى ذكريات وأحاسيس روائح رحلتي الأولى.. لكن في غضون أيام، اعتدت على ذلك، والآن لا أستطيع إحساس هذه الرائحة بعد الآن."
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لم توضح كريستوفوريتي كيف تبدو رائحة محطة الفضاء الدولية، على الرغم من أنها كشفت أن المرشحات القادرة لمحطة الفضاء تزيل معظم الروائح.  
  
وتنبعث روائح معاكسة أخرى من مرحاض المحطة الفضائية، وتم تصميم المرحاض لإعادة تدوير البول وتحويله إلى مياه صالحة للشرب؛ ومع ذلك، هناك دائمًا ما يتبقى بعد اكتمال هذه العملية. 
 
وقالت كريستوفوريتي إن "النظام يبخر ما يتبقى من البول، ويمكن أن تكون رائحة العادم كريهة على الرغم من هذا المرشح الكبير".
 
لكن رائدة فضاء وكالة الفضاء الأوروبية طمأنت متابعيها الذين يبلغ عددهم 600 ألف شخص على موقع تيك توك، أنه بصرف النظر عن هذه المناطق المزعجة، فإن محطة الفضاء الدولية خالية من العطور السيئة، وقالت: "بخلاف ذلك، فإن رائحة المحطة الفضائية لطيفة للغاية".
 
(اليوم السابع)
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