روسيا تغرم واتساب وتطبيقات آخرى.. ما السبب؟

فرضت محكمة روسية، غرامة مالية على تطبيق التراسل "واتسآب"، وتطبيق سناب شات، وشركات أجنبية أخرى لرفضها المزعوم تخزين بيانات المستخدمين الروس محليًا.



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وغرمت المحكمة مالك Tinder وهي شركة Match Group 2 بمليون روبل، وخدمة بث الموسيقى Spotify حوالي 500000 روبل. وفرضت محكمة منطقة تاجانسكي في موسكو غرامة قدرها 18 مليون روبل (301255 دولارًا أميركيًا) على واتساب بتهمة تكرار المخالفة بعد أن تكبدت غرامة قدرها 4 ملايين روبل في آب الماضي، وتجاوزت غرامة واتس آب الغرامة البالغة 15 مليون روبل التي تم فرضها على شركة جوجل التابعة لشركة "ألفابت" لتكرار الانتهاك الشهر الماضي.وغرمت المحكمة مالك Tinder وهي شركة Match Group 2 بمليون روبل، وخدمة بث الموسيقى Spotify حوالي 500000 روبل.

وقالت منظمة الاتصالات Roskomnadzor إن الشركات لم تقدم وثائق تؤكد أن تخزين ومعالجة بيانات المستخدمين الروس كانا يحدثان على الأراضي الروسية في الوقت المناسب.

(اليوم السابع)