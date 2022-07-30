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تكنولوجيا وعلوم

خاصية جديدة من "سامسونغ" تعزز الخصوصية في التصليح

Lebanon 24
30-07-2022 | 16:00
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وجدت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية حلا لمشكلة تسرب بيانات المستخدمين بسبب أعمال التصليح، وذلك عبر تقنية الوصول المحدود للبيانات أثناء إصلاح الهواتف.

ويطلق على التقنية الجديدة اسم "وضع الصيانة"، الذي تأمل "سامسونغ" أن ينهي مشكلة تسريب البيانات أثناء صيانة الهواتف.
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وسيبدأ استخدام هذه التقنية أولا في هواتف "غلاكسي إس 21"، الذي صدر العام الماضي في داخل كوريا الجنوبية، وتأمل الشركة بأن توسع نطاق استخدام هذه التقنية لهواتف أكثر في المستقبل.

وتعطي هذه الخدمة التقنيين وصولا محدودا إلى بيانات المستخدم، فلا يطلعون مثلا على الصور والفيديوهات الموجودة فيه، ويتيح له في المقابل إجراء عملية الصيانة بكل يسر.

ويعمل "وضع الصيانة" بكل سهولة عن طريق الذهاب إلى الإعدادات، ثم قسم (Battery and Device Care)، حيث يمكن من هناك اختيار الوضع الذي يعزز الخصوصية أمام مصلحي الهواتف.
 
(سكاي نيوز عربية)
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