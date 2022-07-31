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تكنولوجيا وعلوم

بعد اعتراض كيم كارداشيان وكيلي جينر وغيرهما.. "إنستغرام" تتراجع عن تصميمها الجديد

Lebanon 24
31-07-2022 | 08:00
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تراجعت شبكة "إنستغرام" الاجتماعية عن مجموعة من التحديثات التي أطلقتها أخيراً، بسبب حالة الغضب الواسعة التي أعرب عنها مستخدمون، ومن بينهم كيم كارداشيان وكيلي جينر.

وأوضحت الشركة وقف العمل بالإصدار التجريبي من التطبيق، والذي يعرض الفيديوهات والصور بوضع ملء الشاشة ليتشابه أكثر مع "تيك توك"، إلى جانب تقليل المحتوى المقترح من جانب المنصة أمام المستخدمين، في سياق تطوير المنصة لخوارزمياتها، خلال أسبوع أو أسبوعين.
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وقال آدم موسيري، مدير "إنستغرام"، في حوار مع منصة "platformer"، إن الأخطاء هي التي "ترشد الشخص إلى تغيير نمط تفكيره ليصبح أفضل"، موضحاً أن فريق "إنستجرام" في حاجة إلى "إجراء خطوة واسعة للخلف، وإعادة التفكير في كيفية الخروج بأفكار جديدة كلياً". وأضاف: "بالفعل نحن نعمل على ذلك".

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