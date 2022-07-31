جلسات المحاكمة على الأبواب.. دعوى مضادة من ماسك ضد تويتر

Advertisement

رفع الملياردير الأميركي البارز والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، دعوى قضائية مضادة للقضية التي رفعتها شركة تويتر لإلزامه بإتمام صفقة الاستحواذ عليها بمبلغ 44 مليار دولار، وفقا لما نقلت وكالة رويترز نقلا عن أوراق محكمة.وكانت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية قالت إن المحاكمة ستبدأ في 17 تشرين الأول وتستمر خمسة أيام للنظر في محاولة تويتر إبقاء إيلون ماسك على صفقته.وأحالت كاثلين ماكورميك قاضية محكمة ديلاوير القضية بشكل سريع إلى المحاكمة الأسبوع الماضي، قائلة إنها تريد الحد من الضرر المحتمل على تويتر الناجم عن الغموض بشأن الصفقة.وألقت تويتر باللوم في تراجع الإيرادات والتسبب في فوضى داخل الشركة على تلك المعركة القضائية.ووافق الجانبان بشكل أساسي على إجراء محاكمة في 17 تشرين الأول ولكنهما مختلفان بشأن حدود ما يتم الكشف عنه أو إمكانية الحصول على الوثائق الداخلية والأدلة الأخرى.وكان ماسك قد أبلغ في وقت سابق من هذا الشهر هيئة البورصات الأميركية، تخليه عن صفقة شراء "تويتر"، متهما الشركة بنشر بيانات "مضللة" بشأن عدد الحسابات المزيفة.وأنهى ماسك الصفقة التي كان يبلغ حجمها 44 مليار دولار، والتي وقعها في نيسان، الأمر الذي قد يمهد الطريق لمعركة قضائية بقيمة مليار دولار أو أكثر.وقال محامو ماسك في رسالة إلى تويتر، أرسلت نسخة منها للجنة الأوراق المالية، إنه "يتخلى عن الحق في إنهاء اتفاقية الاندماج، ويتخلى عن الصفقة".وفي يونيو الماضي أكد ماسك أن خطوته للاستحواذ على تويتر تبقى معلقة بسبب ما قال إنها أسئلة "هامة للغاية" حول عدد المستخدمين الوهميين على الشبكة الاجتماعية.وأكد ماسك ردا على سؤال حينها خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في منتدى قطر الاقتصادي "ما زالت هناك بعض الأمور التي لم يتم حلها.. هذا يتضمن إن كان عدد المستخدمين الوهميين والبريد العشوائي على النظام أقل من خمسة بالمئة وفقا لادعاءاتهم، وهو أمر لا أعتقد أنه يعكس تجربة غالبية الناس عند استخدام تويتر".وذكر أيضا أن هناك تساؤلات حول ديون تويتر وإن كان حملة الأسهم سيقومون بالتصويت لصالح الصفقة.