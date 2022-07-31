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تكنولوجيا وعلوم

سيارة جديدة من شيفروليه للطرق الوعرة (فيديو)

Lebanon 24
31-07-2022 | 16:00
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أزاحت شيفروليه الستار عن سيارة Colorado الجديدة التي حصلت على مظهر عصري وملامح قوية وتقنيات مميزة.

وتختلف السيارة الجديدة عن مركبات Colorado السابقة بهيكلها الذي أصبح أكثر متانة وقوة، والتعديلات التي أدخلت على التصميم الخارجي لتبدو المركبة أكثر حداثة، ومنها التعديلات التي جاءت على الواجهة الأمامية وشكل ممتصات الصدمات وأشكال الإطارات المحيطة بحجرات العجلات.
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ودعمت شيفروليه هذه السيارة بأنظمة تعليق جديدة لتصبح حركتها أسهل على الطرق الوعرة، كما جهّزت صندوق أمتعتها الخلفي بحلقات وإطارات إضافية لتسهيل تثبيت الحقائب والحاجيات، وزودت الصندوق بمساحة مغلقة خاصة لحفظ الأشياء الصغيرة، ومنفذين كهربائيين 110 فولط.
 
 
وتأتي قمرة هذه السيارة بمقاسين، وفيها صفان من المقاعد المريحة التي تتسع لـ 5 أشخاص، أما واجهة القيادة فحصلت على تصميم عصري جدا، وجهزت بشاشتين إحداهما قبالة السائقة والثانية لمسية ثبتت في منتصفها.
 
وحصلت المركبة على عدة أنظمة قيادة لتوفر راحة للركاب على مختلف أنواع الطرق، كما زودت بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام الحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وستطرح منها عدة نسخ بمحركات بعزم 240 و314 حصانا.
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