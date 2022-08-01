غوغل تنافس أبل بسماعات “بيكسل بدز برو” الجديدة

أطلقت غوغل هذا الأسبوع سماعات أذن خاصة بها وهي "بيكسل بدز برو" بقيمة 200 دولار، والتي تم تصميمها لتنافس سماعات أبل "إير بدز برو".

تعد بيكسل بدز برو أكثر تكلفة من إير بدز برو، وتوفر مجموعة ميزات مثل إلغاء الضوضاء، ووضع الشفافية، والتحكم الصوتي "هاي غوغل"، والتبديل التلقائي بين أجهزة بلوتوث المقترنة، وتتبع تطبيق "العثور على جهازي".

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ومثلها مثل "إير بدز برو" تحتوي سماعات "بيكسل بدز برو" على أطراف سيليكون تتلاءم مع الأذنين لإغلاق محكم لتقليل الضوضاء الخارجية. كما أعلنت غوغل عن ميزة “سايلانت سيل” التي تعمل على تحسين إلغاء الضوضاء. ويوجد تطبيق يأتي مع سماعات "بيكسل بدز برو" حتى تتمكن من تخصيص الصوت ليناسب احتياجاتك، ولكن التطبيق متوفر فقط على أجهزة أندرويد.

بالنسبة إلى الملاءمة، فإن "بيكسل بدز برو" ليس لها سيقان طويلة مما يجعلها أقل اقتحاماً للأذنين. ووجدت الاختبارات أن سماعات "بيكسل بدز برو" تناسب الأذن جيداً ومريحة لفترات الاستماع الطويلة، كما أنها تتضمن مستشعرات مدمجة تقيس الضغط في قناة الأذن لمزيد من الراحة.