Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

يوتيوب تطلق أداة جديدة تحول أي فيديو لمقاطع أصغر

Lebanon 24
01-08-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-976415-637949373870840477.jpg
Doc-P-976415-637949373870840477.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تواصل تيك توك تميزها كواحدة من أكثر شركات التواصل الاجتماعي شعبية، حيث يتدفق منشئو المحتوى إلى المنصة بشكل كبير، والتي تساعد على أن تصبح مقاطع الفيديو أكثر انتشاراً بسهولة أكبر بكثير مما هو الحال على يوتيوب وفيس بوك.
Advertisement
وهذا أحد الأسباب التي تجعل الشركات المنافسة تحاول نسخ العديد من الميزات سهلة الاستخدام التي يقدمها تيك توك، وفي هذا الإطار أعلنت يوتيوب مؤخراً عن أداة جديدة تتيح لمنشئي المحتوى تحويل مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى مقاطع أصغر.
وبغض النظر عن حجم مقطع الفيديو الخاص بك، ستتمكن من تحويله إلى مقاطع صغيرة بطول 60 ثانية باستخدام نفس أدوات التحرير المتوفرة في التطبيق، بما في ذلك النص، محرر الجدول الزمني، والمرشحات.
وفي حال قررت تحديد أقل من 60 ثانية، يمكنك تصوير مقاطع فيديو إضافية باستخدام كاميرا الشورتس وتحميل المزيد من مقاطع الفيديو من معرضك لصنع مقاطع بطول 60 ثانية.
وسيتم ربط مقاطع الفيديو القصيرة التي يتم إنشاؤها بالفيديو الأصلي، مما يسمح للذين يشاهدونه بمشاهدة الفيديو الطويل أيضاً. ومن الواضح أن منشئ الفيديو فقط يمكنه استيراده إلى مقاطع صغيرة لأن الأداة غير متوفرة للمنشئين الآخرين لاستخدامها على المحتوى الخاص بك.
وتقول يوتيوب إن الأداة الجديدة متوفرة بالفعل لمستخدمي الأجهزة المحمولة عبر أجهزة آي فون وأندرويد، وفي حال لم تكن متوفرة لديك فيمكنك الانتظار لبضع أيام أخرى، بحسب موقع فون أرينا.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
02:30 | 2022-08-01
09:20 | 2021-12-04
03:45 | 2022-08-01
03:45 | 2022-08-01
03:45 | 2022-08-01
03:38 | 2022-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website