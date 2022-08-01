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تكنولوجيا وعلوم
يوتيوب تطلق أداة جديدة تحول أي فيديو لمقاطع أصغر
Lebanon 24
01-08-2022
|
02:00
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تواصل تيك توك تميزها كواحدة من أكثر شركات التواصل الاجتماعي شعبية، حيث يتدفق منشئو المحتوى إلى المنصة بشكل كبير، والتي تساعد على أن تصبح مقاطع الفيديو أكثر انتشاراً بسهولة أكبر بكثير مما هو الحال على يوتيوب وفيس بوك.
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وهذا أحد الأسباب التي تجعل الشركات المنافسة تحاول نسخ العديد من الميزات سهلة الاستخدام التي يقدمها تيك توك، وفي هذا الإطار أعلنت يوتيوب مؤخراً عن أداة جديدة تتيح لمنشئي المحتوى تحويل مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى مقاطع أصغر.
وبغض النظر عن حجم مقطع الفيديو الخاص بك، ستتمكن من تحويله إلى مقاطع صغيرة بطول 60 ثانية باستخدام نفس أدوات التحرير المتوفرة في التطبيق، بما في ذلك النص، محرر الجدول الزمني، والمرشحات.
وفي حال قررت تحديد أقل من 60 ثانية، يمكنك تصوير مقاطع فيديو إضافية باستخدام كاميرا الشورتس وتحميل المزيد من مقاطع الفيديو من معرضك لصنع مقاطع بطول 60 ثانية.
وسيتم ربط مقاطع الفيديو القصيرة التي يتم إنشاؤها بالفيديو الأصلي، مما يسمح للذين يشاهدونه بمشاهدة الفيديو الطويل أيضاً. ومن الواضح أن منشئ الفيديو فقط يمكنه استيراده إلى مقاطع صغيرة لأن الأداة غير متوفرة للمنشئين الآخرين لاستخدامها على المحتوى الخاص بك.
وتقول يوتيوب إن الأداة الجديدة متوفرة بالفعل لمستخدمي الأجهزة المحمولة عبر أجهزة آي فون وأندرويد، وفي حال لم تكن متوفرة لديك فيمكنك الانتظار لبضع أيام أخرى، بحسب موقع فون أرينا.
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