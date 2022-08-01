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تكنولوجيا وعلوم
"تحذير هام" لمستخدمي "هوت ميل" وغوغل!
Lebanon 24
01-08-2022
|
05:00
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حذر موقع رصد إلكتروني رسمي في بريطانيا، مستخدمي "Hotmail" و"gmail"، من انتشار رسائل بريد إلكتروني خطيرة تدعي ضرورة المسارعة إلى تسلم طرد بريدي.
وجاء التحذير الجديد من موقع "Action Fraud" وهو المركز الوطني للإبلاغ عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية في المملكة المتحدة للمستخدمين بشأن رسائل مزيفة، تزعم أنها من شركة التوصيل "UPS"، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، اليوم الاحد.
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كما قال موقع "Action Fraud" إنها تلقت ما يقرب من 1700 تقرير من المستخدمين حول الرسالة الإلكترونية في غضون أسبوع واحد فقط، والتي تدعي أن المستلم فاته التسليم من الشركة وأن الطرد لا يزال بانتظاره.
وأوضح: "للمطالبة بالطرد، يتم إخبار الشخص المستهدف بالاحتيال أنه يحتاج إلى التوجه إلى موقع ويب وإدخال بياناته الشخصية".
كما أضاف: "لكن هذا كله جزء من عملية احتيال معقدة لسرقة المعلومات الشخصية من الضحية، إذ تم تصميم مواقع الويب التي يتم توجيه مستخدمي البريد الإلكتروني إليه لجمع المعلومات الشخصية والمالية، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك في الاحتيال على الهوية أو سرقة الأموال من الضحية".
سرقة المعلومات الشخصية والمالية
وأوضح الموقع في بيانه أن رسائل البريد الإلكتروني تدعي أن المستلم فاته التسليم ولديه طرد في انتظاره، وأن عليه المسارعة للمطالبة به، مضيفة: "الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني مصممة لسرقة المعلومات الشخصية والمالية".
وكشف موقع Action Fraud، أن أول علامة على زيف الرسالة هي أن الشعار المزعوم لـ UPS ليس حقيقيًا بوضوح، إذ يقول IPS بدلاً من UPS، وأن هناك أيضًا خطأ مطبعيا في البريد الإلكتروني – والذي لا ينبغي أن يكون هو الحال مع المراسلات الرسمية من الشركات المعروفة.
ولفت إلى أن UPS نفسها عادة تقدم نصائح على موقعها على الإنترنت حول كيفية اكتشاف رسائل الاحتيال، إذ نبهت أخيرا إلى أنه لن يطلب من العملاء أبدًا تقديم تفاصيل مثل المعلومات الشخصية أو المالية في رسالة بريد إلكتروني.
وأضاف: "يرجى العلم أن UPS لا تطلب مدفوعات أو معلومات شخصية أو معلومات مالية أو أرقام حسابات أو معرفات أو كلمات مرور أو نسخ من الفواتير بطريقة غير مرغوب فيها عبر البريد الإلكتروني، أو البريد أو الهاتف أو الفاكس أو في المقابل على وجه التحديد لنقل البضائع أو الخدمات".
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