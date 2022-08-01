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تكنولوجيا وعلوم
"طفرة" بالأجهزة القابلة للارتداء.. تعرفوا عليه
Lebanon 24
01-08-2022
|
08:00
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ابتكر مهندسون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ملصقا بحجم طابع بريدي يوضع على الجلد مباشرة ويمكنه تشخيص ومراقبة العديد من الأمراض.
ويمكّن استخدام الملصق القابل للارتداء تصوير أعضاء الجسد من الداخل بالموجات فوق الصوتية بدقة عالية لمدة 48 ساعة متواصلة، وفقا للدراسة التي نشرها باحثو المعهد الأميركي على مجلة Science.
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وقال الباحثون إن حجم الجهاز الطبي هو 2 × 3 سم، ويلتصق مباشرة بالجلد ويمكنه تشخيص ومراقبة الأمراض، مثل أمراض القلب، والمضاعفات المرتبطة بالحمل، وأنواع عديدة من السرطانات.
وقالت الدراسة: "يوفر جهاز BAUS نحو 48 ساعة من التصوير المستمر للأعضاء الداخلية المتنوعة، بما في ذلك الأوعية الدموية والعضلات والقلب والجهاز الهضمي والحجاب الحاجز والرئة".
وتمت تجربة الملصق على متطوعين، تم الحصول منهم على صور عالية الدقة للأوعية الدموية الرئيسية والأعضاء الأعمق، مثل القلب والرئتين والمعدة، وفق بيان للمعهد.
وحافظت الملصقات على التصاق قوي، والتقطت التغييرات التي تحدث في الأعضاء الأساسية، سواء أثناء الجلوس والوقوف والركض وركوب الدراجات.
ويمكن أن يوفر التصوير المستمر للأعضاء الداخلية على مدار أيام معلومات مهمة عن الصحة والأمراض، وفق البيان.
وقال كبير مؤلفي الدراسة، أستاذ الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية والبيئية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، شون شاو: "نعتقد أننا أطلقنا حقبة جديدة من التصوير القابل للارتداء".
وقال: "تخيل أنه يمكن أن يكون لدينا صندوق من الملصقات، كل منها مصمم لتصوير موقع مختلف من الجسم.. نعتقد أن هذا يمثل طفرة في الأجهزة القابلة للارتداء والتصوير الطبي".
وفي الوقت الحالي ، يتطلب التصوير بالموجات فوق الصوتية معدات ضخمة ومتخصصة متوفرة فقط في المستشفيات ومكاتب الأطباء، لكن التصميم الجديد من قبل مهندسي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا قد يجعل التكنولوجيا يمكن ارتداؤها ويمكن الوصول إليها في الصيدليات.
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