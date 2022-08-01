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تكنولوجيا وعلوم

تحفة صينية أخرى في عالم السيارات المتطورة! (فيديو)

Lebanon 24
01-08-2022 | 23:00
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تستعد شركة (BAW) الصينية لطرح سيارتها الجديدة التي يتوقع لها أن تحقق مبيعات كبيرة جدا لمواصفاتها المتطورة وسعرها المنافس.

أكثر ما يميز سيارة Beijing Mofang التصميم الفريد الذي يوحي بأن المركبة جاءت لتكون عصرية وقوية بنفس الوقت، إذ تألق مصمموها بجعل الواجهة الأمامية لها تبدو غير اعتيادية من حيث الشكل، إذ أدخلوا عليها اللون الأسود مع اللون الأساسي، وزينوا ممتصات الصدمات بإطارات جميلة مصنوعة من ألياف الكربون.
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والشيء المميز في هذه المركبة أيضا هو خلوها من المرايا الجانبية، فبدلا من المرايا تم وضع كاميرات عالية الدقة، ووضعت على جانبي الأبواب شاشات تظهر الصور من جانبي الهيكل.
 
وجاء هيكل السيارة بانحناءات انسيابية وعجلات عريضة وكبيرة، طوله 4 أمتار و62 سنتيمترا، عرضه 188 سم، ارتفاعه 168 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 273 سم.
 
وحصلت Beijing Mofang على نظام إضاءة داخلي مميز جدا، وعلى شاشة بمقاس 10 بوصات قبالة السائق، وشاشة لمسية متطورة بمقاس 14 بوصة، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة أمان متطورة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد كامل محيط هيكلها.
 
www.youtu.be/AfVfr7yCd4E
 
(روسيا اليوم) 
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