"الميتافيرس"... نظام تشغيل قد يغزو حياتنا

"لا حدود للواقع سوى خيالك.. يمكنك فعل ما تريد والظهور بالشكل الذي تريد.. يمكنك الذهاب إلى أي مكان، دون أن تغادر مكانك.."، وردت هذه العبارات على لسان البطل ويد واتس، في وصفه للواحة الافتراضية في رواية الخيال العلمي "ريدي بلاير وان" (Ready Player One) للمؤلف الأميركي إرنست كلاين، والتي حولها ستيفن سبيلبرغ إلى فيلم عام 2018.
تدور أحداث الفيلم عام 2045، حول مسابقة تجري في عالم افتراضي (الواحة)، يتحرك فيه الأبطال عبر نظارات الواقع الافتراضي. ويرسم هذا الفيلم صورة شبيهة بعالم الميتافيرس (Metaverse) الذي يجري الإعداد له اليوم.
انتشر الحديث عن الميتافيرس بشكل واسع مؤخرا، ويرى فيه البعض نسخة ثلاثية الأبعاد من الويب، معالمها التفصيلية لا تزال غامضة. يدمج الميتافيرس كيانات من العالم الواقعي عبر توائمها الرقمية (Digital twins)، في عوالم رقمية ثلاثية الأبعاد باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والشخصيات الرمزية (أفاتار)، وربما ينضم الهولوغرام إليها مستقبلاً.
والميتافيرس بشكل عام هو مكان افتراضي نعمل فيه ونتعلم ونرفه عن أنفسنا ونكسب الأموال وننفقها، ويتفق معظم خبراء التكنولوجيا على أنه سيغير حياتنا جذريا. فالميتافيرس كما يقول ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت (Microsoft) "لن يغير الطريقة التي نرى بها العالم فقط، ولكن كيفية مشاركتنا فيه أيضا، من المصنع إلى غرفة الاجتماعات".
زخم الميتافيرس
توظف شركة "ميتا" (Meta) بقيادة مارك زوكربيرغ حاليا نحو 10 آلاف شخص في مشروع الميتافيرس وخصصت 10 مليارات دولار لإنفاقها هذا العام وحده على هذا المشروع. وتولي أيضا شركات عالمية كبرى مثل أمازون وآبل وغوغل ومايكروسوفت ونفيديا، اهتماما غير مسبوق في التحضير للميتافيرس، فتعيد تنظيمها الداخلي وكتابة أوصاف الوظائف المناسبة لحقبة الميتافيرس، وتستعد لإطلاق منتجات بمليارات الدولارات ملائمة لهذه الحقبة.
وتقدر شركة ماكنزي للاستشارات الإدارية حجم الاستثمارات المرتبطة بالميتافيرس خلال الأشهر الخمسة الأولى فقط من هذا العام بنحو 120 مليار دولار.
الميتافيرس والنشاطات الاجتماعية
تعد لعبة فورتنايت (Fortnite) من الألعاب الأكثر نجاحا خلال العقد الماضي حيث بلغ عدد المسجلين فيها 350 مليون عام 2020. وبدأ مطورو هذه اللعبة منذ سنوات بالعمل على إدماج أفكار الميتافيرس ضمن عوالمها، فأصبح بإمكان مستخدميها تنظيم حفلات افتراضية عامة أو خاصة مع الأصدقاء بل وتكوين صداقات جديدة في هذا العالم الافتراضي.
وقبل بضع سنوات أطلق مطورو لعبة فورتنايت سلسلة بعنوان موجة الصوت (Sound wave). وفي أبريل/نيسان 2020، أقام الفنان الموسيقي ترافيس سكوت حفلا افتراضيا ضمن اللعبة، شاهده 12.3 مليون شخص.
تضم سلسلة "موجة الصوت" الافتراضية مطربين من مختلف أنحاء العالم، شارك في إحدى حلقاتها المطرب المصري محمد حماقي باستعراض موسيقي يتضمن أغنية "ليلة عمر".
وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، أعلنت مجموعة سوني اليابانية والمجموعة الأم لشركة ليغو الدانماركية، عن استثمار ملياري دولار في الشركة المطورة للعبة فورتنايت للمساهمة في تطوير عالم الميتافيرس ضمن هذه اللعبة، الموجه ليس فقط للأطفال بل وللنشاطات الاجتماعية عموما، ما رفع القيمة السوقية للشركة إلى 31.5 مليار دولار.