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تكنولوجيا وعلوم

"تيك توك" يستعد لطرح تطبيق موسيقي... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
02-08-2022 | 14:00
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كشفت تسريبات أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك" يستعد للمنافسة وبقوة في عالم الموسيقى الرقمية.
وتقدمت "بايت دانس" الشركة الأم لـ"تيك توك" بطلب علامة تجارية في شهر أيار الماضي باسم "تيك توك ميوزيك"، ستتيح للمستخدمين إنشاء قوائم تشغيل ومشاركتها والتوصية بها، وكذلك التعليق على الموسيقى، بالإضافة إلى بث الصوت والفيديو.
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(سبوتنيك)
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