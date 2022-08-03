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تكنولوجيا وعلوم

هواوي تطلق ساعة ذكية صحية تُجري تحاليل من المعصم

Lebanon 24
03-08-2022 | 05:00
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أطلقت شركة هواوي الصينية ساعتها الذكية Watch 3 Pro New الجديدة، تتيح مرتديها إجراء تحليل لمخطط كهربية القلب من المعصم، إضافة إلى تحليل صحة الأوعية الدموية وإجراء فحص دقيق لتصلب الشرايين، علاوة على مراقبة معدل نبضات القلب ونسبة تشبع الأكسجين في الدم على مدار الساعة.
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وتشتمل باقة التجهيزات التقنية أيضاً على مستشعر لقياس درجة حرارة الجسم ووضع ملاعب الجولف مع خرائط لحوالي 328 ملعب غولف ووظيفة الملاحة.
وبفضل اعتماد الساعة الذكية الجديدة على نظام التشغيل HarmonyOS 3 الجديد فإنه يمكن ربطها بسهولة بالعديد من الأجهزة الأخرى مثل تجهيزات اللياقة البدنية وسماعات الرأس.
وتأتي الساعة الذكية الجديدة بتصميم أنيق وجسم مصنوع من خامات فائقة الجودة مثل التيتانيوم والسيراميك وزجاج الياقوت.
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة لمسية AMOLED قياس 1.43 بوصة تعمل بدقة الوضوح 466×466 بيكسل، وتوفر الساعة الذكية الجديدة وظيفة الاتصال الهاتفي eSIM وتقنية NFC وإمكانية تثبيت التطبيقات.
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