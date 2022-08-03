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تكنولوجيا وعلوم

قبل شراء الأجهزة الإلكترونية.. استعلم عن التحديثات

Lebanon 24
03-08-2022 | 08:00
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قد يضطر المستخدم إلى التخلص من بعض الأجهزة الإلكترونية لأنها لم تعد تعمل بصورة صحيحة أو أنها لم تعد آمنة بدرجة كافية بسبب عدم توافر التحديثات المناسبة لها، على الرغم من أن مكوناتها وطريقة عملها سليمة.
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وتظهر مثل هذه المشكلة في الكثير من الأجهزة الإلكترونية بدءا بالهواتف الذكية مروراً براديو الإنترنت والساعات الذكية وصولاً إلى أجهزة التلفاز وروبوتات التنظيف.
ومن ضمن الدلائل، التي تشير إلى فترة ضمان التحديثات، تكلفة المنتج وفترة الاستخدام المعتادة وبيانات الترويج الخاصة بسياسة التحديثات الخاصة بالشركة المنتجة.
وبشكل عام لا يوجد أمان نهائي، ولكن المعايير الوحيدة، التي قد تساعد المستخدم في ذلك، هي تضمين عامل تحديث البرامج في قرار الشراء.
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