للآباء... ميزة جديدة من "تيك توك" للتحكم في حسابات أطفالهم

بعد تعرضه لموجة كبيرة من الانتقادات بسبب خطورة بعض محتواه على الأطفال، أعلن تطبيق تيك توك عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للآباء التحكم في حسابات أطفالهم، وتقليل ظهور محتوي البالغين لهم، وفقًا لما نشره موقع Edinburgh news.

وأطلق تطبيق تيك توك ميزة وضع أمان العائلة «Family Safety Mode»، وهي تمنح الآباء القدرة على تحديد ما يراه أطفالهم على التطبيق من خلال الربط بين حسابين معًا، ما يمنح الحساب الرئيسي مزيدًا من التحكم في حساب الطفل.

طريقة عمل وضع أمان العائلة؟

يربط وضع أمان العائلة حساب الطفل بحساب والديه على تيك توك وبمجرد تمكينه سيتمكنون من التحكم فيما يلي:

- وقت الشاشة، حتى يتمكن الآباء من تقييد المدة التي يقضيها أطفالهم على التطبيق كل يوم.

- الرسائل المباشرة، بحيث يمكن للآباء تحديد من يرسل الرسائل إلى الحساب المتصل، أو يمكنهم إيقاف تشغيل المراسلة المباشرة تمامًا.

- الوضع المقيد، والذي يتيح للآباء تقييد ظهور المحتوى الذي قد لا يكون مناسبًا للأطفال الأصغر سنًا.

كيفية إعداد وضع أمان العائلة

- من شاشة تيك توك الرئيسية، ستحتاج إلى الانتقال إلى ملف التعريف الخاص بك وتحديد علامة التبويب الخصوصية والإعدادات.

- ثم انتقل إلى الرفاهية الرقمية، حيث ستظهر لك ثلاث خيارات- إدارة وقت الشاشة، والوضع المقيد، ووضع أمان العائلة.

- عند تحديد وضع أمان العائلة، ستتم مطالبتك بمطالبة تسأل من يستخدم هذا الحساب- أحد الوالدين أو الطفل.

- عند تحديد الخيار الرئيسي، سيُطلب منك ربط حسابك بحساب آخر باستخدام رمز الاستجابة السريعة المقدم، يجب أن يكون الحساب الآخر الذي ترتبط به قد حدد أيضًا وضع أمان العائلة واختيار خيار المراهقين.

- سيحتاج حساب الطفل إلى مسحه ضوئية من حساب الوالدين الذي يحتوي على رمز الاستجابة السريعة لربط الحسابات.

- بعد ربط الحسابين، سيتحكم حساب الوالد في حساب الطفل، يمتلك حساب الوالدين فقط خيار إلغاء ربط الحسابات، بينما لا يمتلك حساب المراهق ذلك.

- ولا يتلقى حساب المراهق أي إشعارات إذا أجرى حساب الوالد أي تغييرات، مثل إيقاف تشغيل الرسائل المباشرة، أو تعيين قيد أقل لوقت الشاشة.

(المصري اليوم)