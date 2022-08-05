الواقع المعزز.. نظام محاكاة جديد لتدريب الطيارين الأميركيين

كشف تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أن القوات الجوية الأميركية ستستخدم تكنولوجيا "الواقع المعزز" والذكاء الاصطناعي والخوارزميات لتدريب الطيارين العسكريين الأميركيين.ويبدأ الطيارون بعد نحو عام تقريبا التدرب بنظام محاكاة يشمل خوذة مزودة بتقنيات "الواقع المعزز"، تتيح لهم التفاعل بشكل أكبر مع الطائرات الحربية، وبما يتيح لهم التدرب على المناورة والتحليق في بيئة قريبة جدا للواقع.وأوضح التقرير أن نظام التدريب الجديد تطوره شركة "ريد6" المتخصصة بالتكنولوجيا العسكرية، التي حصلت على عقد مع سلاح الجو الأميركي بـ70 مليون دولار.وتقول الشركة ومسؤولون عسكريون إن هذه التقنية ستكون وسيلة "آمنة وواقعية" لضمان تدريب الطيارين الأميركيين على خوض المعارك ضد أقوى الطائرات المقاتلة في العالم.

وخلال العقود الماضية، يدرب سلاح الجو الأميركي طياريه على طائرات "تي-38" وطائرات "نورثروب"، وبعدها يتاح لهم التدريب على مقاتلات "أف-35" و"أف-22".ويعرف برنامج التدريب على الطائرات المقاتلة التابع للبحرية باسم "توب غن"، وهو ما ألهم صناع الأفلام إلى تقديم سلسلة شهيرة تعكس تقنيات تدريب الطيارين الأميركيين، وفق الصحيفة.رئيس مجلس إدارة "ريد6"، مايك هولمز قال إن تدريب الطيارين يعتبر مكلفا، إذ تتراوح كلفته حوالي 15 ألف إلى 100 ألف دولار لكل ساعة طيران، تختلف بحسب الطائرة، ناهيك عن مخاطر حوادث الطيارين خلال التدريب.وسيتيح النظام الجديد للطيارين التدرب ضد الطائرات الصينية والروسية التي تعتبر متطورة جدا.